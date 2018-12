​Libri e fiori in piazza Ciompi, ultimo appuntamento con Fuori bottega

Si conclude sabato 15 dicembre il ciclo fuori bottega di Libri e fiori in Piazza dei Ciompi

Dopo il successo delle precedenti giornate, l’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Firenze con il contributo del Comune di Firenze, e volta a promuovere le librerie indipendenti, torna ad animare Piazza dei Ciompi, in piena atmosfera natalizia.

Saranno 22 gli operatori che porteranno nella rinnovata Piazza dei Ciompi la loro offerta culturale tra letture e presentazioni

Ricco il programma delle presentazioni promosse da Confartigianato e dalle librerie:

ore 11 presso lo stand Pagnini Editore, presentazione del libro ‘’Tito il contadino di Guccio Gucci’’ di Enrico Caldini, presente per il firma copie.

Ore 15.30 presso La sosta dei Ciompi_ Piazza dei Ciompi 28-29, presentazione del libro “BalconOrto” di Tommaso Corti a cura di LEF (Libreria editrice Fiorentina).

ore 15.30 Presso il Plaz di via Pietrapiana 36/38r, Raffaele Palumbo presenta “Il libro proibito. Le esperienze pastorali di Don Milani di Mario Lancisi , presente per incontrare i lettori

ore 16.30 Presso il Plaz, Raffaele Palumbo presenta “Davide Astori. Ci sono storie che” di Mario Lancisi e Marcello Mancini presenti per incontrare i lettori

ore 16.30 presso lo stand Pagnini Editore, presentazione del libro “Senza limite alcuno. Sla istruzioni per l'uso” di Caterina Clasadonte , presente per incontrare i lettori

Ore 17.30 Presso il Plaz via Pietrapiana 36/38r, Raffaele Palumbo presenta il Booktrailer “ I Signori del Silenzio” di Francesco Grifoni Vincitore Booktrailer Premium 2018 Cinema e libri on the road.

A seguire presentazione dell’omonimo libro di Giacomo Grifoni. Gli autori saranno presenti alle presentazioni.

Nel pomeriggio lo stand della libreria Tatatà farà da tappa al trekking urbano Libri, passi, viaggi e musica: una camminata a Firenze per parlare di libri e di viaggi con Paolo Ciampi e Andrea Semplici, con partenza alle 15 dalla libreria Tatatà in via Santa Maria in Oltrarno.

“Siamo molto felici di questa fiera di libri e fiori – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re – che vede un’ampia partecipazione di operatori, ma anche tante iniziative collaterali per adulti e bambini, rendendo sempre più piazza dei Ciompi una piazza formato famiglia. Un appuntamento quello di dicembre – ha proseguito l’assessore - che sarà anche l’occasione per acquistare regali all’insegna del libro e della lettura”.

“E’ stata una grande soddisfazione aver creato nel centro di Firenze una vetrina per tutte le librerie indipendenti che operano nel territorio fiorentino -. ha commentato Alessandro Vittorio Sorani , presidente di Confartigianato Firenze – Anche le presentazioni di libri hanno avuto un buon ritorno in termini di partecipazione, segno che la città ha gradito trovare in una storica piazza mercatale un’offerta dedicata alla cultura”.

Negli spazi della fiera sarà allestito anche uno stand di Publiacqua volto a promuovere l’uso consapevole dell’acqua. La fiera è a ingresso gratuito, con orario 10-19.