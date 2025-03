Libri, Autografi e Manoscritti alla Casa d'Aste Gonnelli

La Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta primaverile dedicata a Libri, Autografi e Manoscritti, che si terrà dal pomeriggio di martedì 11 marzo a giovedì 13 marzo presso la sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto 657 lotti, divisi in cinque sessioni di vendita.

Tra i lotti in asta Dix eaux-fortes (1962) con 10 strepitose incisioni originali di Lucio Fontana, numerate a matita e firmate (lotto 152, base € 8.000); un sontuoso Corano manoscritto e miniato a metà Ottocento (lotto 47, base € 5.000); il Danthe alegieri fiorentino del 1493, seconda edizione Capacasa della Commedia, profusamente illustrata e rarissima a trovarsi completa (lotto 293, base € 6.000) e anche qualche curiosità come il Laberinto del Ghisi del 1616, rarissimo e complicatissimo gioco di prestigio in forma di libro (lotto 516, base € 800).

Di lotti d’interesse toscano invece le Memorie del calcio fiorentino del Bardi (1688, lotto 229, base d’asta € 1.100) e Il Mondo Festeggiante, raro e celebre libro di feste medicee in elegante legatura in pergamena coeva alle armi degli sposi (lotto 236, base € 1.800).