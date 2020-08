“L’Estate sta frinendo”: visita a tema ad Arnovecchio

Il frinire delle cicale, talvolta assordante, è la colonna sonora del mese di agosto

EMPOLI - Per chi è rimasto in città ma non vuole rinunciare al contatto con la natura, una piccola esplorazione di mezza estate ad Arnovecchio, l’oasi naturale protetta, a due passi dal centro di Empoli, vi aspetta, alla scoperta dei suoni e dei colori di stagione in questo gioiello ambientale.

Dopo le liberazioni di rapaci diurni e notturni con il Cetras che hanno fatto registrare il tutto esaurito in entrambe le iniziative, il calendario degli eventi prosegue con la visita a tema “L’estate sta frinendo” in programma domenica 16 agosto 2020 alle 8.



COSA SI POTRA’ VEDERE E ASCOLTARE - Il frinire delle cicale, talvolta assordante, è la colonna sonora del mese di agosto: dopo anni passati nel terreno come ninfe, i maschi adulti dedicano la loro breve vita alla riproduzione, cantando incessantemente per attirare le femmine.

Sugli alberi altri ritardatari cantori attirano l’attenzione, come il Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera; i giovani chiedono ancora il cibo ai genitori con un richiamo particolare che si sente solo in questo periodo.

Ma c’è anche chi ha già terminato la nidificazione e si sta preparando alla migrazione verso i siti di svernamento africani: lo testimoniano, sugli alberi, i raduni delle Rondini e dei coloratissimi Gruccioni che fanno il pieno di insetti sul lago.

E naturalmente, oltre alle libellule, ci sono i lepidotteri che frequentano la vegetazione spontanea e il “giardino delle farfalle”, con piante che forniscono nettare agli adulti ed altre che sono in grado di assicurare il nutrimento per i bruchi.



VISITA A TEMA IN PIENA SICUREZZA - Per garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, all'interno dell'area è sempre obbligatorio l'uso della mascherina di protezione e per godere al meglio di tutte le opportunità naturalistiche si consiglia di portare il binocolo.

La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, da fare per email a fucecchio@zoneumidetoscane.it , inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.



DESCRIZIONE DELL’OASI - L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri.

Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.



APERTURE E ORARI - Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane sempre aperta al pubblico nei giorni di domenica dalle 9 alle 12; informazioni al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, numero telefonico 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it .