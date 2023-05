L'estate più lunga del mondo... è a Livorno

“Ormai sta diventando una consuetudine presentare qui a Firenze, nella sede della Presidenza della Giunta regionale, la lunga estate di spettacoli, eventi culturali, artistici, sportivi e turistici della città di Livorno. Il programma, ricchissimo, attraversa le quattro stagioni e valorizza ogni aspetto della società livornese, che è viva, accogliente, ricca di idee e proposte. La kermesse è già iniziata e si concluderà a fine anno, dopo un intenso programma. Grande rilievo, tra l’altro, sarà dato allo sport, un ambito in cui Livorno da sempre eccelle”.

Con queste parole il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dato il via alla presentazione di “Livorno, l’estate più lunga del mondo”, il cartellone di eventi spettacolari, culturali e sportivi, molti di interesse turistico, della “lunga estate livornese che interessa non solo l’estate ma anche l’autunno, l’inverno e la primavera”.

A presentare la kermesse in Regione, assieme al presidente Giani, sono stati il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lenzi, quello al Commercio e Turismo, Rocco Garufo.

Il cartellone di eventi “Livorno, l’estate più lunga del mondo”, avviato lo scorso 18 aprile, si concluderà a fine dicembre. E’ giunto quest’anno alla seconda edizione dopo l’esperienza del 2022. Oltre cinquecento sono gli appuntamenti in programma, fra cui tre mostre, ai quali assai probabilmente, strada facendo, si aggiungeranno altri eventi di rilievo.

“Un’altra lunga estate attende la città di Livorno, arricchita rispetto allo scorso anno di nuove ed interessanti iniziative”, ha affermato il sindaco Salvetti. “La bella stagione darà un’ulteriore spinta al programma degli eventi che proseguiranno fino alla fine dell’anno, donando emozioni e divertimento. La novità dell’estate 2023 sarà la Notte dello Sport, dalle 18 a notte inoltrata la Cittadella dello Sport in via dei Pensieri (per l’occasione chiusa al traffico veicolare, ndr) sarà animata da esibizioni di ogni specialità, a conferma della vocazione sportiva di Livorno, che detiene, tra l’altro, il più alto numero di medaglie olimpiche, mondiali ed europee tra le città italiane”. E ancora: “Da qualche anno, insieme al lavoro della fondazione Lem, l’Amministrazione comunale ha acceso i riflettori sulla città valorizzandone le bellezze e le peculiarità ed aumentando l’offerta culturale e spettacolare”.

Salvetti ha anche evidenziato che “la lunga estate livornese dello scorso anno ha visto la partecipazione di circa 400 mila persone” e che “Livorno si è finalmente posizionata all’interno della proposta turistica della Toscana e nel 2022 si è registrato un 6,25 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e più 11,25 per cento rispetto al dato del 2021. In Toscana l’ambito livornese segna la seconda migliore posizione come percentuale di recupero delle presenze turistiche del 2019”.

Livorno, l’estate più lunga del mondo – Il programma

→ 18 APRILE • 30 MAGGIOParliamo di Cinema a Villa Maria

→ 22 APRILE • 1 MAGGIOSettimana Velica Internazionale

→ 25 APRILECoppa Liberazione

→ 5 • 6 MAGGIO5e5 day

→ 5 • 7 MAGGIOLibrExpo

→ 6 • 7 MAGGIOMedicea

→ 12 • 14 MAGGIOAntani, Festival sull’Umorismo

→ 12, 14 e 16 MAGGIODifesa di Livorno del 1849

→ 12 • 14 MAGGIOLeghorn Medieval Festival

→ 14 MAGGIOLeghornBricks

→ 14 MAGGIOGiornata del Naso Rosso – Clown di Corsia

→ 16 MAGGIOXI Festa di San Giovanni Nepomuceno

→ 17 MAGGIOIo? Doppio! Al Cinema

→ 21 MAGGIOSfilata di Santa Giulia

→ 21 MAGGIOCoppa Santa Giulia

→ 26 • 27 MAGGIOGeometrie Esistenziali

→ 26 • 28 MAGGIOLivorno al Centro

→ MAGGIOLivorno Artistica Day

→ MAGGIO • GIUGNOPiccoli Passi Grandi Mondi

→ 1 GIUGNO • 30 SETTEMBREGli eventi in Fortezza Vecchia

→ 1 GIUGNO • 30 SETTEMBREGli eventi in Fortezza Nuova

→ 3 GIUGNO • 3 SETTEMBREStagione ippica all’Ippodromo Caprilli

→ 1 • 3 GIUGNO151 miglia

→ 1 • 4 GIUGNOStraborgo

→ 5 GIUGNOCoppa Risi’atori

→ 8 • 11 GIUGNOPraticamente Piazza XX

→ 12 GIUGNO • 11 SETTEMBRESguardi in Fortezza

→ 9 • 25 GIUGNOScenari di Quartiere

→ 11 • 18 GIUGNOMontmartre-Garibaldi solo andata

→ 16 • 18 GIUGNOSan Patrizio Livorno Festival

→ 17 GIUGNOCoppa Barontini

→ 18 GIUGNO150 anni Benetti

→ 23 GIUGNOFuoco di San Giovanni

→ 22 • 25 GIUGNOSurfer Joe Summer Festival

→ 1 • LUGLIOPalio Marinaro

→ 20 GIUGNO • 20 LUGLIOLeggermente

→ 8 • LUGLIOMilonga Solidaria

→ 22 LUGLIONotte Bianca dello Sport

→ LUGLIO • AGOSTOEstate Villa Trossi

→ LUGLIO • AGOSTOGaribaldissima

→ 2 AGOSTO • 6 AGOSTOEffetto Venezia

→ 4 AGOSTO • 27 AGOSTOMascagni Festival

→ AGOSTOLa Bella Estate

→ AGOSTOPremio Rotonda d’Ardenza

→ 16 AGOSTO • 7 SETTEMBRELivorno Music Festival

→ 14 • 16 SETTEMBREStrabilianti

→ 1 • 3 SETTEMBRECacciucco Pride

→ SETTEMBREDanze di Cortile

→ SETTEMBRECon-fusione Festival

→ OTTOBREWine Destination

→ OTTOBRELittle Bit Festival

→ OTTOBRETeatri d’Autunno

→ OTTOBRE • NOVEMBREFi-Pi-Li Horror Festival

→ OTTOBRE • NOVEMBRERacconti di altre Danze

→ 13 NOVEMBRELivorno Half Marathon

→ OTTOBRE • DICEMBREDeep Festival

→ DICEMBRELivorno, Città del Natale

LE MOSTRE AI MUSEI

→ 17 Giugno • 8 LuglioMostra Premio Combat PrizeGranai di Villa Mimbelli

→ 14 Luglio • 12 NovembreMostra Simone BianchiGranai di Villa Mimbelli

→ 1 Luglio • 8 ottobreMostra AlinariMuseo della Città.