L’esperienza artistica di Teatro Metropopolare nel carcere di Prato su Radio3

Foto di Pamela Maddaleno

Il progetto "Parole dentro" può essere seguito sulla pagina Facebook

Teatro Metropopolare racconta il suo percorso artistico su Radio3. Lunedì 1° Giugno, alle ore 23, Livia Gionfrida, direttrice e regista di Teatro Metropopolare, sarà ospite della trasmissione “Teatri in Prova” condotta da Laura Palmieri.

Un’occasione per parlare dei dodici anni di lavoro che il collettivo artistico pratese porta avanti all’interno del carcere di Prato La Dogaia e del progetto social “Parole dentro”, un’idea nata durante le settimane della quarantena con l’intento di portare fuori le parole raccolte “dentro”: contributi, foto e video raccolti tra attori e professionisti che assieme a Metropopolare tengono vivo il laboratorio della Dogaia. Nei prossimi giorni saranno pubblicati anche i contributi degli artisti che negli anni hanno incrociato la nostra esperienza, come Arianna Scommegna, Roberto Abbiati, Antonio Rezza e molti altri, e di chi all'interno dell'istituto lavora per consentire lo svolgimento dell'attività teatrale.