L'Esercito consegna pc agli studenti del Cellini

Oltre l'emergenza, la didattica a distanza: 9 notebook sono stati preparati dai tecnici dell’istituto e consegnati agli studenti delle classi quinte

SUCCEDE A FIRENZE — Ecco le belle notizie che, soprattutto nei giorni del "io resto a casa", abbiamo il piacere di dare. La buona collaborazione tra istituzioni porta, sempre, buoni frutti.

Così accade che mondo della scuola e universo con le stellette si coalizzano per raggiungere chi è alle prese con lo studio a distanza in un momento delicato: la vigilia dell'esame di stato.

L'Esercito Italiano, per l'Istituto Cellini di Firenze, ha consegnato ieri i PC a studenti in condizioni particolari. A comunicarlo una nota pubblicata sul sito dello stesso istituto di istruzione superiore. "Alla presenza del Vicepreside sono stati consegnati a scuola i primi PC messi a disposizione dall'Istituto e subito il Prof. Antonio Corrado ha provveduto ad affidarli ai militari. L'Esercito Italiano per interessamento dell'Istituto Geografico Militare e del Reparto Comando e Comando della Divisione Vittorio Veneto, che ringraziamo, hanno dato la loro pronta disponibilità ad effettuare con la massima urgenza le consegne nell’area fiorentina (nei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio e Calenzano), agli studenti destinatari. I computer (n.9 notebook) sono stati preparati dai tecnici dell’istituto e sono destinati agli studenti delle classi quinte che, non avendo a disposizione strumentazioni adeguate per svolgere la didattica a distanza, si trovano in grosse difficoltà soprattutto in vista della scadenza dell’esame di stato. L'esame, secondo noi, dovrà svolgersi con tutti gli studenti messi in condizione di partecipare con le stesse opportunità dal punto di vista del diritto allo studio. L’istituto ha anche provveduto all’acquisto di altri dispositivi (25 notebook e 16 tablet) per alunne/i che ne hanno fatto speciale richiesta e che saranno distribuiti non appena ricevuti dai fornitori". Così si conclude la nota.

"Notte prima degli esami": ecco la luce sperando che, presto, i ragazzi possano tornare nelle loro classi.

Fonte: sito web Istituto di Istruzione Superiore Benvenuto Cellini (Firenze) www.cellini.firenze.it