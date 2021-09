L’Eredità delle Donne: 180 eventi e 170 realtà cittadine

Firenze, 30 settembre 2021 – Concerti, trekking, visite guidate, mostre, laboratori ma anche sessioni di counseling, sfilate di moda e attività sportive: sono più di 180 gli appuntamenti selezionati per il calendario OFF de L’Eredità delle Donne, il festival sulle competenze femminili che si terrà dal 22 al 24 ottobre a Firenze. Oltre 170 le realtà coinvolte, tra più di 200 progetti proposti in risposta alla call, tra eventi fisici e digitali in diretta dalla Toscana e dal mondo, tutti con un unico obiettivo: valorizzare il ruolo delle donne di ieri, oggi e domani e declinare il tema dell’empowerment femminile secondo diversi format e modalità.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini e la partnership di Gucci. Il festival si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

Più di 170 i soggetti che hanno raccolto la chiamata del festival, tra associazioni di promozione culturale e sociale, istituzioni, artisti, università, biblioteche, teatri, editori, ma anche singoli cittadini, società cooperative, collettivi e centri specialistici. Una risposta straordinaria che testimonia il grande entusiasmo del territorio rispetto ai temi della manifestazione, dopo lo stop pandemico.

Centinaia anche le location che dal centro alla periferia arrivano a toccare i comuni della cintura metropolitana, tra cinema, musei, librerie, negozi, ristoranti, atelier di moda e studi fotografici, fino a intere piazze, quartieri e giardini tra insoliti spazi outdoor e i più tradizionali luoghi d’arte di Firenze.

Si ritorna quindi a incontrarsi, in presenza e in qualche caso ancora online: 13 gli appuntamenti digitali, in un caso addirittura in diretta da San Paolo del Brasile. Decine le mostre e più di 50 gli eventi culturali dedicati ai libri e alla letteratura. E ancora, archivi da scoprire; tour attraverso i monumenti fiorentini sulle tracce di grandi donne del passato e del presente; orchestre e compagnie teatrali con performance in scenari inconsueti fino a sessioni di yoga e terapia di gruppo, escursioni e degustazioni artistiche. La partecipazione agli appuntamenti è consentita nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti.

