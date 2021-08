L’Eredità delle Donne, al via le anteprime letterarie di Mappe

Le autrici delle novità editoriali più interessanti del 2021 saranno le protagoniste di “Mappe”, la rassegna on line de L’Eredità delle Donne interamente dedicata ai libri che dal 2 settembre fino al 21 ottobre sarà in diretta ogni martedì e giovedì alle 18 sulla pagina Facebook del festival.

Un vero e proprio caffè letterario in streaming con volumi in anteprima, anticipazioni e i più promettenti esordi dell’anno attraverso la voce delle loro autrici, a confronto sui temi della contemporaneità: dalle emergenze umanitarie legate ai rifugiati all’occupazione femminile; dalla body positivity al dibattito sullo ius soli; dalla scienza dei dati alla comunicazione digitale. E ancora, storia e filosofia, moda e costume, per quindici appuntamenti con scrittrici, filosofe, giornaliste, attiviste, storiche e personaggi televisivi, che per quasi due mesi accompagneranno il pubblico alla quarta edizione del festival dedicata quest’anno alla “Next Generation Women”,dal 22 al 24 ottobre a Firenze in Manifattura Tabacchi e on line.

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica insieme a Fondazione CR Firenze, con la direzione artistica di Serena Dandini, la partnership di Gucci e si avvale della co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Poste Italiane e la collaborazione di Manifattura Tabacchi.

Si parte giovedì 2 settembre con Emanuela Grigliè, giornalista su La Stampa e Repubblica, specializzata in innovazione, cultura digitale e scienza, e Guido Romeo, giornalista per Sole24Ore e Wired, esperto di economia digitale e trasparenza dell'informazione, con il loro “Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design", saggio pubblicato da Codice Edizioni, che indaga la sottorappresentazione della donna nel sistema dell’informazione, ancora maschio-centrico.

Martedì 7 settembre è la volta di Nadeesha Uyangoda, giornalista under-30 e autrice del pamphlet “L'unica persona nera nella stanza” (66thand2nd). Di origine singalese, Uyangoda vive sin dall’infanzia in Italia – il Paese dove è cresciuta e si è formata – ed è recentemente intervenuta sulla stampa nazionale a sostegno del diritto di cittadinanza, in occasione del dibattito sullo ius soli per gli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo.

Si prosegue giovedì 9 settembre con Annarita Briganti, infaticabile penna per Repubblica, Donna Moderna, Grazia, autrice di "Coco Chanel. Una donna del nostro tempo" (Cairo Editore, gennaio 2021), mentre martedì 14 settembre Germana Urbani, giornalista e insegnante, accompagnerà il pubblico attraverso "Chi se non noi", il suo esordio letterario pubblicato su Nottetempo, una storia d'amore e abbandono ambientata nel Polesine.

Giovedì 16 settembre riflettori puntati sull’ironico "Potevo intitolarlo «Voce di donna» ma non sto ancora a questi livelli" (People) di Emanuela Fanelli, attrice e irriverente spalla comica in Una pezza di Lundini su Raidue, fenomeno televisivo e web dell’anno.

Martedì 21 settembre sarà protagonista Giulia Blasi per una tra le prime presentazioni nazionali di “Brutta. Storia di un corpo come tanti” in uscita il 14 settembre su Rizzoli, che affronterà i temi della inclusione e della body positivity. Giovedì 23 settembre si prosegue con "La signorina Crovato" della giornalista ed esperta di moda e costume Luciana Boccardi, edito da Fazi.

Tra le novità editoriali, martedì 28 settembre, Chiara Frugoni, illustre storica e accademica italiana, specialista del Medioevo e di storia della Chiesa, presenterà “Donne medievali. Sole, indomite, avventurose” volume in uscita il 23 settembre su Il Mulino. E ancora, storia e filosofia per rileggere la contemporaneità, nell’appuntamento di giovedì 30 settembre con “Filosofia della gioia. Una cura per le malinconie del presente” in uscita il 9 settembre su Ponte alle Grazie, di Isabella Guanzini, ordinaria di Teologia fondamentale all’Università di Linz.

Martedì 5 ottobre, sarà Giulia Pastorella, esperta di cybersicurezza e direttrice delle relazioni istituzionali europee di Zoom, a fare il punto su occupazione e formazione, presentando "Exit only. Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga" in uscita su Laterza il 16 settembre, mentre giovedì 7 ottobre sarà la volta di uno tra gli esordi più promettenti dell’anno con Nicoletta Verna e il suo “Il valore affettivo” (Einaudi), romanzo che le è valso la menzione speciale della Giuria del Premio Calvino 2021.

Altro esordio letterario quello di Drusilla Foer, frizzante celebrità tv in numerosi programmi come The show must go off di Serena Dandini e il recente Ciao maschio accanto a Nunzia De Girolamo, ma anche attrice in film di Ferzan Ozpetek, che martedì 12 ottobre presenterà in anteprima “Il mondo di Drusilla”, in uscita su Mondadori.

Anteprima anche per “Rifugiati: verità e falsi miti” edito da HarperCollins Italia, il nuovo volume di Carlotta Sami, portavoce UNHCR, che sarà in libreria nelle settimane dopo la data di presentazione, giovedì 14 ottobre e che esplorerà il tema urgente e più che mai attuale dell’accoglienza per chi fugge da guerre e povertà.

Chiudono la rassegna gli appuntamenti di martedì 19 ottobre con “Le vie del senso. Come dire cose opposte con le stesse parole”, saggio sulla comunicazione nell’era dell’iperconnessione di Annamaria Testa, tra le più autorevoli pubblicitarie ed esperte di comunicazione in Italia, in uscita su Garzanti il 30 settembre, e quello di giovedì 21 ottobre con Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne con “La contessa di Castiglione”, volume in uscita su Neri Pozza il 14 ottobre che ripercorre la vita di Virginia Oldoini, nobildonna e patriota italiana, tra intrighi e amori, al cospetto di Napoleone III.