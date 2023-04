Lepei sfida Carpentieri per il tricolore dei Mediomassimi

Dragan Lepei ed il Maestro Cristiano Mazzoni

Il 23 Aprile andrà in scena il Titolo Italiano Mediomassimi tra Giovanni “Mamba” Carpentieri e lo sfidante ufficiale Lepei Dragan. La serata è organizzata dalla Promtion Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la ASD Sempre Avanti Firenze e la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli.

La città di Empoli vanta una bella tradizione pugilistica, vive ancora il ricordo di Andrea Scardigli, detto il Maremma, figura storica nel panorama sportivo cittadino, campione italiano dilettanti nel ‘79, in nazionale nel 1984 nella categoria superwelter e di nuovo traguardi importanti da professionista, negli anni ’80 allenato dal compianto Franco Sanseverino, che si è spento nel dicembre del 2018 e che ha dato il nome alla Società Pugilistica Empolese.

Altro ricordo importante il 2 luglio del 1976 con la corona conquistata da Vincenzo Burgio nell’incontro vs Giancarlo Barabotti per il campionato Italiano dei pesi leggeri.

Rosanna Conti Cavini ha ultimamente collaborato con Cristiano Mazzoni nell’organizzazione di diversi titoli in Toscana e, nell’evento del 22 aprile, contano di riportare un titolo prestigioso a Empoli con il grande match che vedrà Dragan Lepei vs Giovanni “Mamba” Carpentieri per la conquista della seconda cintura tricolore, la prima vinta all’Estraforum di Prato nel 2018 per la categoria supermedi.

Stefano Abatangelo con un comunicato alla Federazione Pugilistica Italiana in data 05 Aprile 2023 lascia il Titolo Italiano dei Mediomassimi. La manager Organizzativa Rosanna Conti Cavini riceve il comunicato il 6 Aprile 2023 senza una precisa motivazione dello stesso.

La grande professionalità di 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗻𝗶 ''𝗠𝗮𝗺𝗯𝗮'' 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 e il suo team, che nella circolare del 16 Gennaio 2023 era stato nominato Supplente, onora la serata accettando la sfida come cosfidante nel Titolo che diventa vacante.

𝗟𝗘𝗣𝗘𝗜 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗔𝗡 𝗩𝗦 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗡𝗜 ''𝗠𝗔𝗠𝗕𝗔'' 𝗖𝗔𝗥𝗣𝗘𝗡𝗧𝗜𝗘𝗥𝗜

Gli incontri di pugilato sono una narrazione coinvolgente, un grande spettacolo dell’arte nobile ma anche un messaggio per raccontare la svolta salutista e sociale della Boxe, coinvolgendo sportivi, il mondo femminile, i bambini, gli anziani e non, i malati di Parkinson, espressa con un linguaggio immediato per sottolineare una scelta di vita sportiva, una filosofia, educazione, scienza, studio medico.

Il 22 Aprile, al Palazzetto di Empoli, si presenta anche un interessante sottoclou dove saranno impegnati atleti locali della Sanseverino Scardigli, Leonica, atleti della ASD Sempre Avanti di Firenze e della succursale di Montelupo Fiorentino.

Prenotazioni:

Bordo ring prenotabile al 3933360242 prezzo di euro 25

Tribune euro 15.

