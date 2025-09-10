Lega Salvini: novità in lista

“Pochi giorni fa avevo affermato che mi sarei volentieri ricandidato come capolista della Lega nel collegio Firenze 1, ma prendendo atto che tale opzione non è possibile, ho deciso, a malincuore e dopo attenta e serena riflessione, di non accettare altro posizionamento all’interno della lista alle prossime regionali -così Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega- Sono stati cinque anni molto intensi dal punto di vista lavorativo, ricchi di soddisfazioni personali e porterò con me un bagaglio a livello di rapporti umani davvero importante-prosegue il Consigliere.”

“Desidero ringraziare il Capogruppo Elena Meini, una giovane e preparata donna che ha saputo guidarci con maestria anche in momenti particolarmente complessi; ovviamente, saluto con simpatia i colleghi Consiglieri del Gruppo e dico un sentito grazie a tutto lo staff che mi ha supportato egregiamente in questa mia esperienza politica-precisa l’esponente leghista.” “Sono convinto che la Lega otterrà adeguati consensi in Toscana e faccio un grosso in bocca al lupo a chi sarà candidato” sottolinea e conclude Galli.

Poi Barbara Nannucci, Consigliera del Quartiere 3 a Firenze (già segretaria comunale della Lega), nei giorni scorsi si è recata a Trespiano per rendere onore ai caduti della Repubblica Sociale Italiana, scrivendo di voler tenere viva "la fiamma che non si spegne", di chi ha versato il suo sangue ed è rimasto "fedele" al regime di Mussolini. Poi è stata costretta a comunicare la propria indisponibilità a candidarsi alle elezioni regionali: «Per l’ennesima volta assistiamo a decisioni prese dall’alto, frutto di accordi poco trasparenti e lontani dall’impegno quotidiano sul territorio. È un metodo che ho sempre contrastato e che non rispecchia la mia idea di politica. Per questo non posso prestare il mio nome a una scelta che non riconosce né il lavoro svolto in questi anni, né il ruolo che ricopro come responsabile del Dipartimento Famiglia, anche in virtù dell’accordo con il Popolo della Famiglia».

«Ho sempre lavorato e continuerò a lavorare con coerenza e dedizione per Firenze e per la comunità, mettendo al centro i cittadini e le loro esigenze, non le logiche di palazzo. Per questo – conclude – ho scelto di defilarmi: perché credo che la politica debba rispondere ai bisogni reali e non a calcoli di vertice».

A seguito di questi forfait nella lista dei candidati per il collegio Firenze 1, la Lega premia alcuni candidati come il capolista Tommaso Villa di Bagno a Ripoli, e Salvatore Sibilla, eletto alle amministrative nel Consiglio di Quartiere 1 e che si è distinto nel partito per essere molto attivo sul tema della legalità.