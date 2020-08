Lega: oggi la visita a Empoli di Matteo Salvini

Tirrenia: la visita di Matteo Salvini

Stamani contestazioni in piazza della Vittoria all'indizzo del segretario federale del partito. Nel pomeriggio si è spostato sul litorale pisano

Ha avuto luogo stamani l'iniziativa empolese con il Sen. Matteo Salvini. Nella centrale via del Giglio era stato allestito un gazebo di comunicazione politica della Lega per Salvini Premier, dove il Segretario Federale della Lega ha improvvisato un breve comizio circondato dai propri sostenitori locali. Erano presenti rappresentanti del partito in istituzioni, Regione ed Enti territoriali.

Ad accoglierlo però anche i suoi detrattori empolesi, raccoltisi nella vicina piazza della Vittoria, sotto il vigile controllo della polizia in tenuta antisommossa. In particolare numerosi gli attivisti del Centro Sociale Intifada. Nessun problema di ordine pubblico, anche se non sono mancati i reciproci sfottò e i cartelloni satirici all'indirizzo del Capitano (immortalati nelle fotografie di Alessandro Zani).

Nel pomeriggio il tour toscano di Matteo Salvini lo ha condotto sul litorale pisano. Nel video (di Giorgio Ghezzi) lo vediamo salutato tra due ali di sostenitori sulla spiaggia di Tirrenia.