Le RSA secondo la Costituzione e i diritti negati: iniziativa SPC

Oggi alle 18.00 sul canale YouTube Sinistra Progetto Comune

Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono tra i luoghi apparsi drammaticamente al centro dell’emergenza pandemica Covid-19.

Sinistra Progetto Comune Firenze ne parlerà con

Francesco Pallante, professore di diritto Costituzionale UniTo

Paola Sabatini, sindacalista CUB attiva nel sanitario e nel socio-sanitario,

Danilo Conte, avvocato

Coordina Dmitrij Palagi, Consigliere comunale Sinistra Progetto Comune

Data la situazione non è purtroppo opportuno tenere l’iniziativa in presenza fisica, per cui sarà utilizzata una modalità telematica, in diretta sul canale YouTube del gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune – Firenze: https://youtube.com/channel/UCU8SRNfk1sUMdi1R34eMDrw.

Oggi giovedì 5 novembre 2020, alle 18.00, sarà quindi possibile seguire la discussione e intervenire anche con dei commenti, mentre sarà dato spazio anche a eventuali domande, il tutto rimanendo entro un'ora di durata complessiva dell’appuntamento, che sarà aggiornato, coinvolgendo anche altre interlocutrici e altri interlocutori.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1575532909322192