​Le regole matematiche per vincere al Blackjack

In Italia negli ultimi cinque anni i giochi da casinò maggiormente diffusi e praticati sono risultati la roulette, le slot machine e come giochi di carte, il Blackjack.

Dati alla mano le regioni dove si è giocato con maggiore diffusione e con cifre più importanti risultano Lombardia, con il 67% dei giochi da casinò in evidenza, Lazio, dove si gioca maggiormente in ottica di scommesse sportive e lotterie, e Toscana, dove invece sono diffusi per il 54% i giochi da casinò come poker, roulette e Blackjack. SI tratta di dati statistici elaborati dall'IPSAD CNR di Pisa, i quali denotano come le abitudini dei giocatori abbiano una certa costanza e una precisa collocazione temporale.

A Firenze, e in tutta la Toscana, tuttavia, il gioco riguarda sia gli utenti più giovani che quelli invece più esperti. Differente il discorso legato al gioco online, dove troviamo invece una tipologia differente di giocatori e di utenti che accedono per giocare a poker oppure a blackjack. Quando ci addentra nei giochi di carte all'interno di una sale da gioco da casinò, una delle scelte basilari è decidere se si è più adatti per il poker o invece per il Blackjack. A parte la differenza di regole e punteggio ciò che distingue principalmente il poker dal Blackjack risiede nel fatto che il poker si gioca tra utenti mentre nel blackjack bisogna battere il banco. La prima regola per vincere nel gioco del Blackjack consiste nel minimizzare al massimo il margine del banco. Al fine di ottenere questo bisogna applicare principi e regole che si basano sulla matematica e il calcolo. In particolare il Blackjack è un gioco strategico dove la memoria conta moltissimo, dato che può essere una vostra perfetta alleata per avere la meglio contro il banco. Bisogna allenarsi molto e stabilire una linea di condotta ottimale al fine di ottenere un buon risultato quando si arriverà a giocare con soldi veri. Partiamo da alcune regole e considerazioni di sorta per quanto concerne il gioco del Blackjack. Dato che bisogna giocare e vincere contro il banco, è utile stabilire la posizione di vantaggio nei nostri confronti: come per tutti i giochi chi ha l’ultima parola parte sempre come favorito, in quanto può aspettare una nostra decisione prima di effettuare la sua puntata.

Strategie vincenti per il gioco del Blackjack

Detto questo ci sono alcuni aspetti che compensano tale posizione: principalmente quando il suo punteggio si attesta sotto il 16, momento in cui deve richiedere altra carta e può quindi sballare. Nel gioco come tutti sanno si vince facendo 21 oppure un punteggio maggiore rispetto all'avversario senza superare il limite massimo che ci consente di restare in gioco. Il numero di mazzi con cui si gioca ha un limite e con esso le eventuali probabilità combinatorie. Non a caso è opinione comune affermare che meno mazzi di carte ci sono, più alte sono le possibilità per il giocatore di vincere la mano, un aspetto che non rientra nelle opzioni del gioco disponibili su sui siti web come 888 in effetti si tratta di una delle differenze più evidenti che potete trovare con il blackjack online su 888 casino perché nel gioco tradizionale le carte una volta utilizzate vengono messe da parte ma questo non accade nel gioco online che mescola le carte dopo ogni mano. Tuttavia ciò non influisce né a vantaggio né a svantaggio per quanto concerne il calcolo delle probabilità. Uno dei trucchi e delle strategie più efficaci per il gioco del Blackjack è quello di avere una lettura delle carte a 360 gradi.

Come giocare contro il banco e vincere

Prima di tutto bisogna capire quando si deve stare e quando invece abbiamo bisogno di una carta per completare il gioco e migliorare il proprio punteggio al fine di vincere contro il banco. Questo è uno dei metodi più efficaci ma al contempo difficili da studiare, perché sul momento spesso la nostra componente emotiva può giocare un brutto scherzo. Per tale motivo bisogna giocare con metodo e con strategia, mettendo da parte la nostra componente emotiva basata sulle sensazioni e sull’intuito. Il metodo di gioco vincente è questo dove la strategia regna sovrana ed è basato su concetti matematici e regole statistiche del calcolo delle probabilità. Nel momento in cui siamo sicuri del nostro punteggio bisogna affondare il colpo e puntare forte. Tuttavia la differenza tra una partita vincente non è dettata dalla capacità di vincere una o più mani, ma dalla percentuale delle nostre perdite. Bisogna limitare il più possibile questo tipo di aspetto. A volte è il caso di passare la mano quando la posta in gioco è ancora bassa, esattamente il contrario rispetto a quando avete un punto alto. Strano a dirsi, ma è proprio l’errore che separa una giocata vincente da una perdente.

I giochi più praticati del casinò online

In un casinò online che si rispetti il gioco del blackjack non può certo mancare come si evince dal fatto che attualmente sia una delle attrattive più richieste e gettonate assieme alla roulette, la regina del gioco d’azzardo. Ciò che spinge essenzialmente gli utenti a tentare la sorte sul casinò digitale è dato dalla possibilità di ottenere un payoff più elevato rispetto a quello dei casinò live, oltre naturalmente al fatto che sui siti di gioco è possibile accedere e tentare la sorte nel corso di ogni momento della nostra giornata. La fortuna dei casinò online viaggia di pari passo con la tecnologia digitale mobile, strumento preferito da tutti i gamblers 2.0. Questo riguarda ogni tipo di gioco, sia esso il poker, le slot machine piuttosto che il blackjack. Secondo i dati che sono stati elaborati nel corso del 2018, il gioco online in Europa è un industria a tutti gli effetti con un margine di crescita calcolato attorno al +25% rispetto al 2013, anno che segna il boom del fenomeno in seguito alla liberalizzazione del gioco sui mercati italiani ed europei.