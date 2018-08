Le parole di Ballardini ed Andreazzoli nel dopo gara di Genoa vs Empoli.

I due mister si sono così espressi ai microfoni di Sky in merito alla gara.

Ballardini

«Abbiamo giocato contro una grande squadra che stava questa sera meglio di noi era più leggera nella testa e nelle gambe. Nel primo tempo siamo stati bravi a fare le due fasi, offensiva e difensiva. Nel secondo siamo calati molto e loro arrivavano prima e sempre di più sulla palla. Però abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo: dalla generosità, all’umiltà, al non aver paura della fatica e della corsa in più».

Andreazzoli

«A livello emotivo eravamo tutti quanti coinvolti. Conoscevamo l’iniziativa del pubblico e l’abbiamo sottoscritta subito. È stato un modo per essere vicini alla città, per partecipare da vicino. Lo abbiamo già fatto in maniera dolorosa durante tutto questo periodo, però un conto è essere lontani, un conto essere vicini. Poi quando la palla inizia ad andare devi concentrarti su quello e io credo che non abbia influito in nessuna maniera sull’esito della gara. Hanno invece influito i calciatori: quelli del Genoa sono stati bravi a portare il risultato sul doppio vantaggio, noi un po’ meno bravi e fortunati nella prima parte di gara tra pali e parate di Marchetti». «Io - ha concluso Andreazzoli -sono estremamente soddisfatto della gara fatta dalla mia squadra e ho fatto i complimenti ai miei ragazzi come se l’avessimo vinta».

Fonte: Sky.