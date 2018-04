Le Pietre dell'identità italiana; pubblicazione OMA e Fondazione CR Firenze

La presentazione del XIV° volume della Collana I Mestieri d’arte. Quaderni d’artigianato domani, martedì 10 aprile (alle ore 17:00) alla Biblioteca della Cassa di Risparmio

Il libro di Davide Turrini ‘Le Pietre dell’identità italiana. Materiali, lavorazioni, design (XIV° volume della Collana ‘I Mestieri d’arte. Quaderni d’artigianato’ diretta da Giampiero Maracchi) sarà presentato, alla presenza dell’autore, domani martedì 10 aprile, ore 17 nella sede della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze (Via Bufalini, 6). Interverranno la Vice Presidente della Fondazione CR Firenze Donatella Carmi, il Presidente dell’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte (OMA) Luciano Barsotti e il Prof. Carlo Sisi, Direttore Commissione Tecnica Arte, Editoria, Eventi culturali FCR Firenze.

“Questo testo – spiega Donatella Carmi – si colloca nell'intelligente percorso di conoscenza e di valorizzazione degli antichi saperi che l'Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte ha avviato da tempo. Una esplorazione puntuale che ha anche il pregio di far conoscere le qualità e i segreti di materiali che spesso si identificano con una città e con un territorio. Il volume che andremo a presentare il prossimo 10 aprile, nelle sale della Fondazione Biblioteche CR Firenze diventa dunque il XIV° della Collana Mestieri d’Arte – quaderni d’Artigianato, ideata e voluta dall’amico Gian Piero Maracchi che desidero ricordare con profondo affetto. Ci ha lasciato non solo un grande studioso, ma anche un appassionato sostenitore dell’artigianato nei sui diversi aspetti, sociali e culturali, tanto da aver fondato oltre dieci anni fa, all’interno della Fondazione CR Firenze, l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte che è divenuto nel tempo una istituzione di riferimento nazionale nel campo dell’artigianato artistico. Sono lieta di veder proseguire in crescendo le attività dell’OMA in cui il Prof. Maracchi ha sempre fermamente creduto.”

“Porgo il saluto e ringrazio la Vice Presidente Donatella Carmi – dichiara il Presidente dell’Associazione OMA Luciano Barsotti – e mi unisco al ricordo dell’amico Gian Piero Maracchi. Uno dei suoi principali obiettivi è sempre stato quello di promuovere e incentivare il saper fare in modo scientifico, tecnico ma pur sempre divulgativo; con affetto lo ricordiamo presentando nella sua Firenze questo nuovo volume Le Pietre dell’identità italiana. Materiali, lavorazioni, design della collana da lui diretta. Il volume propone un excursus sulla ricchezza e varietà di risorse e culture litiche di cui si compone il nostro territorio italiano, analizzando le caratteristiche tecniche ed espressive delle pietre, le lavorazioni e applicazioni storiche e contemporanee. Il nostro sentito ringraziamento va alle Fondazioni Associate OMA che hanno sostenuto questo complesso progetto editoriale. Dopo essere stati ospiti nella sede di Fondazione CR Carrara, Fondazione CR Viterbo e adesso Fondazione CR Firenze, proseguiremo a Milano, presso Fondazione Cariplo con un ulteriore evento, andando a toccare i territori di tutte le Fondazioni affrontati nel volume”.

Il volume in italiano e inglese promosso da OmA è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione CR Carrara, Fondazione CR Lucca, Fondazione CR Firenze, Fondazione CR Volterra, Fondazione CR Viterbo, è il 14/o della collana OmA ‘I Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato’ diretta da Giampiero Maracchi.