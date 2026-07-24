Brava Giulia, la fiorentina Baldini è Miss Campeggio Principina

Si chiama Giulia Baldini, ha 24 anni, è di Firenze, lavora nel settore della pelletteria, è alta 1,80 e ha capelli castani e occhi verdi. È lei la vincitrice della selezione di Miss Toscana andata in scena mercoledì 22 luglio a Principina a Mare, sulla costa grossetana.

Giulia si è aggiudicata la fascia di Miss Campeggio Principina. Il premio le è stato consegnato dalla direttrice del camping che ha ospitato la serata, Laila Sabadini.

Al secondo posto si è classificata Lucrezia Musetti, 18 anni, di Fosdinovo (Massa Carrara), studentessa e tennista professionista che partecipa ai tornei dei circuiti internazionali.

Non è legata da vincoli di parentela con il collega e omonimo Lorenzo Musetti di Carrara.

Terza Alessia Ficini, 21 anni, di Cascina (Pisa), ormai abbonata ai piazzamenti.

Quarta Matilde Poli Piscioneri, 18 anni, di Follonica (Grosseto).

Quinta Valentina Iardella, 29 anni, di Casale Marittimo (Pisa). Sesta Bianca Minucci, 20 anni, di Grosseto.

La sfilata si è svolta nella cornice del campeggio Principina, dove mare e natura si fondono con l’accoglienza della Maremma. Numeroso il pubblico presente a una serata in cui la bellezza si è unita a simpatia ed emozioni.

L’organizzazione dell’agenzia Syriostar ringrazia la direzione del Campeggio Principina per l’ospitalità e la collaborazione che hanno reso possibile l’evento. Un ringraziamento anche agli sponsor locali che hanno sostenuto la manifestazione.

Ospite della serata Sara Covitto di Monte Argentario, vincitrice del titolo di Miss Campeggio Principina 2025 e Miss Sorriso Toscana 2025, accolta con grande affetto dal pubblico.

La serata è stata presentata da Raffaello Zanieri.

L’organizzazione è stata curata dalla Syriostar di Alessio Stefanelli e Giovanni Rastrelli, da anni punto di riferimento per le selezioni di Miss Italia in Toscana.