"Le notti del Gusto" da domani a Grosseto

Al via le “Notti del Gusto” nel centro storico di Grosseto a partire dal primo agosto. Tre sono gli appuntamenti in calendario, ogni giovedì sera, nei giorni 1 - 8 e 22 agosto.L’iniziativa fa parte del programma de “Il Centro dell’Estate – shopping, art, fun & food” il cartellone di eventi realizzato dal Centro Commerciale Naturale di Grosseto con la co-organizzazione del Comune capoluogo e la collaborazione di Conad e Confcommercio. Dopo la musica, lo sport, il volontariato, questa volta il tema è sicuramente tra i preferiti dei turisti che scelgono la Maremma per le loro vacanze: ovvero l’enogastronomia di eccellenza e la buona tavola.Così, per ben tre giovedì di agosto, nel centro storico del capoluogo maremmano si potranno apprezzare i “Menù del Gusto” e gli “Aperitivi del Gusto” in tanti ristoranti, bar e locali.Ad arricchire le varie proposte ci saranno anche i prodotti della line Sapori e Dintorni di Conad. Come tutti i giovedì, inoltre, i negozi rimarranno aperti al pubblico in orario serale, con i prezzi a saldo. Ristorante Pub “Hungry Years”, Taverna “Il Canto del gallo”, Enoteca “Gustangolo”, Wooden Beer Shop, Comix Café, pizzeria “Il Melograno”, Bistrot degli Artisti, pizzeria “Marchigiana”, ristorante “L’Uva e il Malto”, Wineria Drink&Shop, Vermuttino, Caffè Carducci, Caffè Ricasoli, Bar Ristorante “Gallery” e Sale 26 sono i locali che hanno aderito partecipando in vario modo all’iniziativa, che sicuramente sarà diversa dalle altre Notti Bianche fino ad ora viste.“Questa volta l’attenzione si sposta dentro i locali – spiega Enrico Collura, presidente del CCN di Grosseto – dentro i nostri bar e ristoranti, che sono i luoghi, per eccellenza, di aggregazione e di socializzazione. A loro va un ringraziamento speciale per la realizzazione degli eventi estivi. Nel mese di agosto ci saranno tante altre iniziative che ci vedono impegnati, a partire dalle tradizionali e suggestive celebrazioni per San Lorenzo Patrono”.

“Tre notti tutte dedicate al Gusto, grande protagonista della nostra Maremma – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Commercio Riccardo Ginanneschi -: siamo certi che residenti, visitatori e turisti non si lasceranno scappare gli appuntamenti di agosto organizzati per animare il centro storico di Grosseto. Tre notti pensate per vivere le tradizioni maremmane e toscane legate all'enogastronomia, fare shopping nei negozi e festeggiare l'estate in un clima positivo, sempre valorizzando le bellezze della città”.“I riflettori saranno puntati sui pubblici esercizi – commentano Carla Palmieri e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto – il cui ruolo è determinante per la vitalità, l’identità e per l’attrattività di un centro storico, e sulle eccellenze enogastronomiche toscane di cui andiamo fieri. Insomma, saranno altri giovedì da non perdere, anche per fare shopping sotto le stelle”. I negozi, infatti, rimarranno aperti nel dopocena. Per il capitolo cultura, non mancherà l’apertura straordinaria del MAAM, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, che organizzerà anche delle iniziative culturali durante i tre giovedì delle Notti del Gusto, e per il Museo di Storia Naturale, ad ingresso gratuito. La struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi, è in strada Corsini 5 a Grosseto, si presenterà al pubblico rinnovata al proprio interno dopo i lavori del progetto di restauro "Laboratori culturali" finanziato da Fondazione Cassa di risparmio di Firenze.“Il cibo protagonista del quotidiano, diventa eccellenza parlando di gusto, di cultura del cibo, identità territoriale e socialità – afferma Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – tutti questi elementi rendono attrattive le Notti del Gusto, l’evento promosso dal Centro Commerciale Naturale del Centro Storico. Conad parteciperà al percorso enogastronomico di scoperta dei produttori locali e delle loro produzioni di qualità, con la linea Sapori e Dintorni, un’ampia selezione di prodotti tipici caratterizzati da una forte identità nella tradizione locale. Il nostro lavoro di lunga lena sui prodotti locali garantiti negli scaffali di tutti i supermercati Conad di Grosseto, nasce dalla volontà di favorire la conoscenza del territorio attraverso la sua estrema varietà enogastronomica e di sostenere al tempo stesso l’importante lavoro dei produttori locali”.Gli organizzatori specificano che alcuni locali proporranno della musica dal vivo in alcune zone, come in via Ricasoli il Caffè Ricasoli, in via dell’Unione il Wooden Beer Shop, e in Piazza Martiri d'Istia. Il Centro commerciale naturale di Grosseto invita a seguire la sua pagina Facebook per restare aggiornati sul programma delle Notti del Gusto.