Le località Balneari da raggiungere se pernotti a Firenze

A soli pochi chilometri di distanza da Firenze ci sono località balneari tutte da scoprire

Firenze è oramai da anni in cima alle classifiche delle città più visitate in Italia. Le location che ovviamente vanno per la maggiore sono il Duomo, la Chiesa di Santa Maria Novella, la Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli. Complice anche l'avvento delle numerose piattaforme di viaggio, oggi spostarsi in aereo in qualunque periodo dell'anno è diventato semplicissimo. Per chiunque fosse alla ricerca di una vacanza last minute bastano pochi click per trovare un'offerta e prenotare occasioni convenienti, ne sono un esempio le più recenti Expedia o LastMinute (lastminute.com recensioni qui).

Se è vero che Firenze ha trovato nel Turismo una risorsa economica importante, è altrettanto vero che di turismo talvolta Firenze sembra soffocare. Per questo Regione Toscana e Comune di Firenze hanno a più riprese lanciato iniziative volte a destagionalizzare e a delocalizzare i flussi turistici dal capoluogo verso luoghi e città della Toscana meno conosciuti o massificati. Ad esempio troppo spesso ci si dimentica che a soli pochi chilometri di distanza da Firenze ci sono località balneari tutte da scoprire.

Vediamo quali sono le più belle spiagge da raggiungere senza allontanarci troppo da Firenze!

Versilia

In provincia di Lucca, la Versilia è tra le mete marine più ambite dalla popolazione toscana, dove ci sono spiagge libere, un mare pulito, sabbia fine dorata e un bel paesino da visitare non molto lontano dalla costa. Lungo il litorale troviamo bar e pub storici (come La Capannina di Franceschi); molti di loro sono stati scelti come set di film noti. Tra le zone marine abbiamo Viareggio, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta, le più frequentate dai giovani e famiglie; la sera lidi e discoteche organizzano serate speciali e divertenti per una estate mozza fiato. E per gli amanti della natura, qui troviamo la macchia mediterranea con tante specie endemiche che degrada dalle colline al mare. Inoltre è possibile visitare un complesso di gallerie sottoposte al fenomeno del carsismo, che prende il nome di "Antro del Corchia".

Lungo le spiagge ci sono tantissimi lidi, tutti a pagamento, ma in zona Torre del Lago abbiamo più di 20 Km di spiaggia completamente libera. Forte dei Marmi è la località turistica frequentata dai vip, con spiaggia finissima e di coloro d'oro.

Vada

Siamo in provincia di Livorno; Vada è un'altra località marina dove poter passare delle belle vacanze all'insegna del relax. Ma anche di cultura, in quanto qui nel corso della storia ci sono monumenti di grande importanza; un esempio è la Torre di Vada, che ha ospitato il faro tra il 1867 e il 1979, per poi diventare una casa di reclusione fino ai giorni nostri come sede di mostre contemporanee. Parlando di località marina, qui troverete delle spiagge dalla sabbia bianco candido che ricorda le spiagge tropicali, mari cristallini e bassi fondali. Ogni anno – durante il periodo estivo – lungo le zone marittime di Vada vengono organizzate fiere e feste, durante le quali è possibile assaggiare piatti tipici toscani, bancarelle e fiere di ogni genere legate alle tradizioni paesane.

Castiglioncello

Denominata come la "La Perla del Tirreno", Castiglioncello è un paesino dalle mille risorse; non solo il suo è uno dei panorami preferiti dai registi per i set cinematografici, ma qui si respira aria di relax e attività da sportive. Oltre a quelli acquatici (come pesca e andare in barca a vela) – in quanto località balneare che affaccia sul Tirreno – è possibile fare trekking, escursioni e tennis. Monumenti e cultura danno valore al paese, come l'Oratorio di Sand'Andrea Apostolo risalente a 1700 e che è rimasto immutato nel tempo. Per quanto riguarda la zona del litorale, abbiamo un panorama da cartolina anche se ci sono poche spiagge libere. Tuttavia ci sono stabilimenti attrezzati e confortevoli.