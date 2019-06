Le dimore storiche oggi

A Firenze il 13 giugno, all'Auditorium di Santo Stefano al Ponte, convegno promosso da Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e la Fondazione Architetti Firenze

Una giornata di studi, promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane in collaborazione con la Soprintendenza di Firenze, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, la Fondazione Architetti Firenze, dedicata al tema della conservazione delle dimore vincolate in rapporto alle odierne esigenze di adeguamento funzionale. I lavori saranno conclusi da una tavola rotonda coordinata da Emanuela Rosa-Clot, Direttore di Bell’Italia con Eike Dieter Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eugenio Giani, Presidente Consiglio Regionale della Toscana, Alessandra Marino, Dirigente MIBAC, Giacomo di Thiene, neo eletto Presidente nazionale A.D.S.I., Saverio Mecca, Università di Firenze.

Gli edifici sottoposti a tutela, nel loro complesso, costituiscono una parte rilevante del patrimonio culturale del territorio italiano. I proprietari di Dimore Storiche vincolate sono spesso impegnati a sostenere interventi sempre più onerosi e di difficile sostenibilità per la loro conservazione e riqualificazione. Inoltre sono costretti, per oggettiva necessità, all’ordinaria e straordinaria manutenzione, a continui adeguamenti in esito a nuove disposizioni di legge e infine a rendere le Dimore più funzionali e accoglienti qualora queste siano sede di attività di ricezione o aperte al pubblico.

Questa continua ricerca di un faticoso equilibrio fra una sostenibilità economica delle Dimore Storiche e i condizionamenti imposti dalle varie normative vigenti obbliga tutti gli operatori ad essere necessariamente sempre più aggiornati e informati sull’impiego delle nuove tecnologie, sulle regole e sui vincoli per eventuali nuove destinazioni dei locali e sulle opportunità offerte dai più recenti materiali e dalle innovative tecniche di restauro.

Il programma della giornata di studio che intende essere un momento di confronto e di illustrazione di temi utili a tutti coloro che hanno a cuore la qualificazione del territorio e delle sue Dimore prevede l’apertura dei lavori alle 10 con i saluti e l’introduzione da parte di Bernardo Gondi, Presidente ADSI Toscana. Il Soprintendente Andrea Pessina introduce il tema del convegno “Conservazione e valorizzazione delle Dimore Storiche all’alba del III millennio”, seguito dall’intervento di Alessandro Merlo, Direttore Laboratorio “Cultural Heritage Management” del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze “Costruire un progetto di valorizzazione”, Antonio Bugatti, della Fondazione Architetti Firenze interviene su “Il ruolo del professionista architetto tra la conservazione dei valori culturali e le nuove esigenze funzionali” seguito da Lucia Corti del Laboratorio di Architettura Ecologica su “Energia e patrimonio storico: un equilibrio delicato”. L’inizio della tavola rotonda conclusiva è previsto alle 12,15. Sarà Bernardo Gondi a chiudere i lavori illustrando il calendario degli altri sei incontri che si terranno con cadenza bimestrale sempre con il supporto del Comitato Scientifico composto da Antonio Bugatti, Susanna Caccia Gherardini, Lucia Corti, Sandro Danesi, Bernardo Gondi, Tomaso Marzotto Caotorta, Saverio Mecca, Alessandro Merlo, Antonio Pessina, Valerio Tesi, Andrea Todorow.

La partecipazione è gratuita previa registrazione da inviare via posta elettronica a info@cinquesensi.it

Gli architetti che intendono acquisire crediti formativi CFP potranno ricevere informazioni contattando la segreteria della Fondazione Architetti Firenze Tel. 055/215653, Email segreteria@fondazionearchitettifirenze.it