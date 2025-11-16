L'avvio dell’edizione 2025 di Natale in Toscana

L'ieri ha registrato migliaia di visitatori alle inaugurazioni di Empoli e Grosseto, il miglior debutto di sempre per la rassegna.

Empoli si è distinta con sedici nuove installazioni luminose Made in Italy, il primo Orso Teddy con intelligenza artificiale in Italia, il nuovo Albero di Natale da 20 metri il più alto della Toscana, monumentale Babbo Natale a dondolo animatronico alto nove metri, e un villaggio di 70 baite dedicate all’artigianato locale. L’atmosfera è stata arricchita da videomapping 3D, parate luminose, Winter Park e ruota panoramica da 25 metri.

Grosseto ha affiancato il debutto con un centro storico animato da installazioni, proiezioni e spettacoli di strada, registrando anch’essa una partecipazione eccezionale.

Il percorso prosegue con le prossime inaugurazioni: Poggibonsi (SI) il 22 novembre, Sesto Fiorentino (FI) e Castelfiorentino (FI) il 29 novembre, Montelupo Fiorentino (FI), Terricciola (PI) e Capraia e Limite (FI) il 6 dicembre.

Come sottolinea l’ideatore Eros Condelli, “Questo è l’anno della svolta: Natale in Toscana diventa uno dei più grandi eventi natalizi d’Italia, un modello che genera economia e identità.”

Natale in Toscana 2025 conferma così la forza di un progetto diffuso che unisce artigianato, tecnologia, innovazione e tradizione, trasformando otto città in un unico grande itinerario luminoso fino all’11 gennaio.