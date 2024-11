In Toscana si accendono le Città del Natale

La VI Edizione di “Empoli città del Natale” ha acceso le luci ieri, sabato 16 novembre, con 25.000 presenze e una veste nuova che coinvolge anche Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli Certaldo e Grosseto. Un’esperienza unica dedicata alle famiglie, nel panorama natalizio nazionale, che si appresta a trasformare la Toscana in una delle mete più affascinanti delle festività natalizie. L’evento durerà fino a domenica 12 gennaio 2025. A Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Certaldo e Grosseto l’inaugurazione del Natale avverrà nei prossimi giorni.

Il nuovo format voluto da Eros Condelli, presidente di Confesercenti Empoli, ideatore da cinque anni di “Empoli città del Natale” ed organizzatore della manifestazione è un esempio intelligente di come la promozione del territorio e la qualità dell’offerta ai cittadini possono crescere attraverso la sinergia degli enti locali, pubblici e privati.

Nata cinque anni fa, Empoli città del Natale, è già diventata uno degli appuntamenti natalizi più importanti d’Italia. Nel 2018, suo primo anno di vita, sono state ben 500 mila le presenze, salite a 700 mila nel 2019 e nel 2021, subito dopo lo stop causato nel 2020 dal Covid, mentre nel 2022 sono state raggiunte circa 800 mila presenze, di cui 20 mila da fuori regione, nel 2023 ha raggiunto il traguardo di un milione di presenze da tutta la penisola.

Dopo il grande successo riscosso negli scorsi anni, l’obiettivo del 2024 è tagliare il traguardo dei due milioni di presenze da tutta Italia e dall’estero.

Tanti i progetti per i piccini ma anche per gli adulti di intrattenimento, culturali e musicali, oltre alle 16 installazioni luminose più alte d'Italia presenti, fra queste, oltre al “Grande albero di Natale” e alle “Mani della Vita”, ci saranno: la “Ghianda” la più grande opera d’arte scultoria luminosa d’Italia, lunga 20 mt e alta 9 mt., “la Natività luminosa” più grande d’Italia alta 10 mt. , il “Babbo Natale” luminoso alto 6 mt., la “Carrozza a cavallo con la grande zucca” lunga 12 mt e larga 4, il “Pacco regalo gigante” anche attraversabile, alto 6 mt.

e largo 5, “Teddy's Christmas Natale” alto 3,5 e lungo 2 mt., un “Quadro luminoso” di 3 mt. per 2, un grande “Podio”, una “Pedana luminosa con Minnie e Topolino” e molte altre meravigliose opere.

Il conto alla rovescia è iniziato: il 23 novembre si accenderanno luci e colori di Pistoia Città del Natale. Alle 17 piazza Duomo si animerà con le videomapping natalizie, e nello stesso momento il sindaco Alessandro Tomasi accenderà l'Albero di Natale, accompagnato dal concerto “I Grilli sotto l'albero” del coro I Grilli Cantanti diretto da Lucia Innocenti Caramelli, e dal concerto “È magia il Natale” di Banda Zenzero e Tempo Futuro aps.

Il pomeriggio sarà animato poi dal concerto dei Vocal Blue Trains, un gruppo vocale di 34 cantanti e musicisti, dalla musica itinerante della Magicaboola Brass band, dalla parata delle Farfalle luminose su trampoli, e dalla sfilata di Minnie, Paperino, Topolino e dei fantastici personaggi dei cartoons.

Per un mese e mezzo, fino al 6 gennaio, le vie, le piazze, i monumenti e i luoghi cittadini, dal centro alle frazioni, saranno addobbati a festa e animati da iniziative ed eventi per ogni età.

Sempre il 23 novembre verranno inaugurati il mercatino natalizio in piazza dello Spirito Santo, arricchito da una nuova versione del Bosco Incantato, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza San Francesco (entrambi nella mattinata) e la Casa di Babbo Natale nelle Sale affrescate del Palazzo Comunale (nel pomeriggio).

Al Polo Culturale Puccini Gatteschi negli orari di apertura prenderà il via il laboratorio per adulti L'albelibro, addobbo dell'albero di Natale con dono/scambio libri. Nel pomeriggio in Palazzo de’ Rossi la curatrice racconterà la mostra In visita | Maria Lai, mentre alla Biblioteca San Giorgio si terrà la lettura per bambini La mamma di Neandertal: una donna di altri tempi (editoriale scienza, 2024) con Irene Biemmi e Sandro Natalini. La sera (replica il 24 novembre) al Teatro Manzoni andrà in scena La Locandiera di Carlo Goldoni, per la regia Antonio Latella, con Sonia Bergamasco.

Tutta la città fino al giorno della Befana sarà addobbata a festa con luminarie, alberi di Natale e presepi e animata da eventi culturali e iniziative. In piazza Duomo sugli edifici, dalla chiesa al Palazzo Comunale, dalla Torre campanaria al Tribunale, saranno proiettati fasci di luce e videomapping.

Luci aeree abbelliranno le strade tra Piazza Giovanni XXIII, Piazza della Sala, Globo e Corso Gramsci, quelle nell'area tra Piazza San Francesco, Porta al Borgo, Capostrada, Porta Carratica, Stazione Ferroviaria e Piazza della Resistenza e quelle nella zona tra Porta San Marco, Pontelungo e Viale Adua. In via degli Orafi è previsto un allestimento con luci d'artista. Verranno illuminati con luci calde giardini ed edifici di interesse storico-culturale come l' Ospedale del Ceppo e il Parterre.

Nel centro storico e nelle frazioni si incontreranno 27 alberi di Natale decorati con luci e addobbi realizzati dagli alunni delle scuole pistoiesi. Saranno posizionati in Piazza Duomo davanti al Palazzo del Governo, in Corso Fedi, in San Filippo, in Piazza San Bartolomeo a Bonelle in Piazza Modesta Rossi, a Fornaci in piazza Nelson Mandela e in Via del Fornacione, a Bottegone in Piazza D’Angela, a Porta Lucchese, in Via delle Pappe, in Piazza San Lorenzo, alla Scuola materna alle Piastre, all' Ospedale San Jacopo, a Monteoliveto, in Piazza Dante, nella Piazzetta della Sapienza, in Piazza Civinini, in Piazza Giovanni XXIII, in Piazza Garibaldi, davanti alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, al Giardino di Cino, alla Galleria Nazionale.

Con l’apertura del Castello di Babbo Natale, avvenuta ieri mattina in punto da parte del Sindaco Michele Angiolini e dal magico “padrone di casa” è stato dato il via, ufficialmente all’11^ edizione di Natale a Montepulciano, l’evento che ormai da undici anni attira tantissimi visitatori e famiglie nella città poliziana. Babbo Natale e i suoi elfi sono pronti ad accogliere bambini e famiglie con tante sorprese e novità, mentre le oltre 70 casine in legno dei mercatini dislocati in Piazza Grande e via San Donato hanno già accolto i primi numerosi visitatori arrivati in giornata. All’inaugurazione, oltre al Sindaco Michele Angiolini e a Babbo Natale, era presente tutta la Giunta Comunale, oltre ai responsabili dell’associazione Vivi Montepulciano, principali organizzatori, assieme al Comune, della manifestazione.