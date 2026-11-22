Per decenni, il racconto pubblico e l'immaginario collettivo hanno dipinto la Toscana come un'unanimamente riconosciuta "isola felice": un territorio virtuoso caratterizzato da un benessere capillare, un'elevata coesione sociale e servizi pubblici d'eccellenza, apparentemente al riparo dalle crisi strutturali che attraversano il resto del Paese. Tuttavia, le rilevazioni presentate nel rapporto firmato da IRES Toscana e CGIL Toscana nei giorni scorsi squarciano questo velo consolatorio, mettendo a nudo la realtà di una "Toscana nascosta" segnata da un impoverimento sistemico, da una marcata compressione salariale e da una crescente fragilità sociale.

La regione sta attraversando una trasformazione profonda e silenziosa, mossa dalla stagnazione dei redditi reali, da processi di deindustrializzazione e da una vera e propria impennata dell'indebitamento privato. I dati demografici e finanziari delineano un quadro inequivocabile: ben il 69,2% dei residenti (circa 2,18 milioni di persone) sostiene oggi un finanziamento attivo. Questa cifra posiziona la Toscana al 2° posto in Italia per ricorso complessivo al credito — nettamente al di sopra della media nazionale del 60,7% —, trasformando la dilazione del debito da scelta d'investimento a perno quotidiano di sostentamento per famiglie e lavoratori.

Nel contesto economico toscano, la natura stessa del credito al consumo ha subito una profonda mutazione strutturale. Il ricorso al prestito non rappresenta più una scelta facoltativa destinata all'acquisto di beni duraturi o voluttuari, come automobili o arredi domestici, ma si è trasformato in un "credito di sopravvivenza". Si tratta di una risorsa impiegata per far fronte alle spese correnti indifferibili: dalla spesa alimentare alle bollette energetiche, fino ai canoni d'affitto e alle prestazioni sanitarie.

I dati certificano una saturazione critica della capacità reddituale delle famiglie. Attualmente, il 52,8% dei residenti (circa 1,65 milioni di cittadini) mantiene debiti diretti con società di credito al consumo, facendosi carico di una rata media mensile pro capite di 290 euro, un importo superiore alla media nazionale di 285 euro. A questo quadro si aggiunge la diffusione massiccia della Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione (CQS/CQP), che conta 160.000 contratti attivi. Se sul totale della popolazione regionale (~3,66 milioni di abitanti) l'incidenza si attesta al 4,37%, depurando il dato dalle fasce demografiche non bancabili (minori e ultraottantenni non pensionati), l'impatto reale sale al 7-8% della popolazione attiva e in quiescenza. In termini concreti, quasi un cittadino toscano percettore di reddito su 12 subisce un prelievo forzoso e automatico alla fonte sulle proprie entrate ordinarie.

La contrazione dell'accesso al credito bancario tradizionale e la saturazione dei bilanci spingono infine le fasce più fragili verso forme disperate di reperimento di liquidità legale. Oltre 60.000 cittadini all'anno (circa il 1,9% della popolazione) si rivolgono ai banchi dei pegni e ai mercati del Compro Oro, smobilizzando i beni preziosi di famiglia pur di ottenere il contante necessario a rimborsare le scadenze immediate ed evitare l'insolvenza.

"Molte famiglie toscane si indebitano infatti per le spese correnti, non per acquisti importanti o eventi imprevisti. Perché con salari e pensioni troppo basse si ricorre al credito al consumo, che ci fa apparire e sentire moderni e quasi non ce ne accorgiamo" dichiara Rossano Rossi, Segretario Generale CGIL Toscana.

L'espansione del debito privato in Toscana non trova origine soltanto nella spinta del bisogno immediato, ma riflette un radicale mutamento culturale e generazionale che avvicina progressivamente il territorio ai modelli di consumo finanziarizzato nordamericani. La penetrazione delle nuove tecnologie di pagamento digitale sta favorendo una pericolosa normalizzazione del debito, il quale cessa di essere percepito come un fattore di rischio finanziario per trasformarsi in un'ordinaria estensione del potere d'acquisto quotidiano.

In questo scenario spicca la capillare diffusione delle formule "Buy Now Pay Later", le soluzioni di dilazione digitale del pagamento integrate nelle piattaforme e-commerce e nel retail fisico. A fronte di una crescita nazionale che sfiora il +50% su base annua, la Toscana guida l'Italia Centrale insieme al Lazio per tasso di penetrazione del BNPL. Il fenomeno è trainato specialmente dalla Generazione Z e dai Millennials, che utilizzano queste dilazioni microscopiche ma ricorsive per finanziare acquisti nel settore della moda, dell'elettronica di consumo, dei viaggi e del tempo libero.

Questa progressiva finanziarizzazione della vita quotidiana funge da ammortizzatore sociale artificiale. Consentendo di mantenere livelli di consumo altrimenti insostenibili rispetto ai redditi effettivi, il credito d'impulso maschera la stagnazione salariale e la riduzione delle tutele pubbliche, trasferendo interamente sui singoli individui la vulnerabilità economica dei processi di impoverimento.

"L’aumento vertiginoso del credito al consumo in Toscana documentato in questo rapporto non è solo un dato finanziario: è il sintomo di una mutazione antropologica e sociale, che avvicina la nostra regione al modello degli USA. Una polarizzazione sociale insopportabile dove a farla da padrone sono le rendite immobiliari e finanziarie e dove il mondo del lavoro viene segmentato e frantumato" afferma Andrea Cagioni, Ricercatore IRES Toscana.

L'indagine svolta da IRES Toscana svela il paradosso di un mercato del lavoro regionale che, a fronte di un incremento nominale dei posti di lavoro, vede contrarsi bruscamente la capacità reddituale reale. Nel decennio compreso tra il 2014 e il 2024, l'occupazione totale in Toscana ha registrato una crescita del +3,5%, ma i redditi reali (depurati dal tasso di inflazione) sono crollati del -3,9% nel settore privato e del -10,7% nel settore pubblico.

Questo scollamento tra occupazione e reddito trae origine dalle trasformazioni strutturali dell'apparato produttivo. Le analisi IRPET evidenziano che la Toscana non sta vivendo un semplice ridimensionamento quantitativo dell'industria, ma un complesso fenomeno di "deindustrializzazione funzionale". Pur registrando una riduzione del 13% delle società manifatturiere attive tra il 2012 e il 2024, la vera criticità risiede nel fatto che il tessuto produttivo regionale è rimasto intrappolato nelle sole "fasi produttive" intermedie della catena del valore. Posizionate in segmenti a ridotto potere di mercato e con margini di profitto risicati, le imprese toscane subiscono l'influenza dei mercati esteri e non riescono a trattenere valore aggiunto sufficiente a garantire incrementi salariali.

L'espansione della terziarizzazione debole, del part-time involontario e della precarietà contrattuale si traduce direttamente in una profonda spaccatura sociale. Gli indicatori di povertà attestano che il 4,9% della popolazione vive in povertà assoluta (circa 80.000 nuclei familiari, per un totale di 180.000 individui privi delle risorse per i bisogni essenziali), il 13,2% dei cittadini è a rischio deprivazione (circa 480.000 persone) e il 7,8% rientra nella categoria dei working poor, ossia lavoratori il cui reddito annuo non garantisce il superamento della soglia di povertà.

"La nostra manifattura è come un cuore che ha perso il suo ritmo naturale; continua a far funzionare il corpo, ma batte a una frequenza più bassa. Dobbiamo domandarci cosa fare come politica per interrompere questa tendenza, uscendo dai palazzi e incontrando chi produce nei territori..." afferma Chiara La Porta, Presidente della Commissione regionale sulla deindustrializzazione.

Le tensioni finanziarie generate dal sovraindebitamento costringono un numero crescente di nuclei familiari a compiere scelte drammatiche nella gestione del bilancio domestico. Trovandosi nella necessità di dare la precedenza al pagamento delle rate dei finanziamenti, dei canoni di locazione e delle bollette per evitare procedure esecutive, le famiglie finiscono per sacrificare la prevenzione e la cura della salute.

Il rapporto IRES Toscana traccia un quadro allarmante sull'accessibilità alle prestazioni sanitarie nella regione. Il 15,2% della popolazione residente (oltre 560.000 cittadini) dichiara la rinuncia totale alle cure mediche, scontrandosi contemporaneamente con l'allungamento dei tempi di attesa del sistema pubblico e con l'impossibilità di accedere alle prestazioni private.

All'interno di questo comparto, ben 220.000 cittadini (circa il 4,5% della popolazione regionale) motivano la rinuncia agli accertamenti e alle visite specialistiche esclusivamente con ragioni economiche, determinate dall'incapacità di coprire i ticket sanitari o i costi della sanità a pagamento. La tutela della salute si trasforma così da diritto universale in una voce di spesa comprimibile, subordinata alla disponibilità di liquidità residua.

Quando l'accesso al sistema bancario ordinario si interrompe e le garanzie stipendiali sono già esaurite da cessioni del quinto e prestiti pregressi, le famiglie e i piccoli operatori economici scivolano nell'esclusione creditizia. È in questo bacino di vulnerabilità che si inseriscono le organizzazioni criminali, pronte a offrire liquidità immediata attraverso reti usuraie volte al controllo del territorio e del tessuto imprenditoriale.

Le valutazioni elaborate per la Commissione Antimafia mostrano un quadro d'emergenza per la tenuta economica della regione: tra le 40.000 e le 50.000 posizioni (comprendenti sia nuclei familiari sia micro-imprese) si collocano attualmente nella fascia ad alto rischio usura. Il fenomeno colpisce con particolare violenza il tessuto produttivo d'impianto familiare, dove il 10,6% dei commercianti e dei piccoli imprenditori (tra le 8.000 e le 10.000 Partite IVA) risulta già caduto nella rete dell'usura e dell'estorsione, preda di un "welfare sostitutivo" illecito mirato all'acquisizione delle attività aziendali e al riciclaggio di capitali.

A questo scenario si intrecciano gli effetti operativi della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) sulle procedure esecutive. Se l'introduzione della vendita diretta (art. 568-bis c.p.c.) ha favorito la flessione dei pignoramenti immobiliari (scesi in Toscana da 5.820 nel 2023 a 4.910 nel 2025), si è registrata un'impennata dei pignoramenti telematici di autoveicoli ex art. 521-bis c.p.c., passati da 11.100 nel 2023 a 13.200 nel 2025. Il pignoramento telematico al PRA blocca istantaneamente la disponibilità del mezzo di trasporto. Per un piccolo artigiano, un commerciante o un agente di commercio, la privazione immediata del veicolo di lavoro determina l'azzeramento istantaneo del flusso di cassa giornaliero; l'incapacità di operare priva l'impresa dell'unica fonte di reddito e la spinge, nel giro di pochi giorni, a cercare liquidità d'emergenza presso i circuiti del credito illegale.

La distribuzione del debito al consumo non presenta un andamento omogeneo sul territorio regionale. L'analisi del debito medio erogato per ciascun nucleo familiare — computando i soli prestiti personali e finalizzati ed escludendo i mutui per l'acquisto della casa — rivela che quattro province della Toscana si posizionano nei primi dieci posti della graduatoria nazionale per esposizione finanziaria.

A fronte di un valore medio nazionale pari a 6.657 euro per famiglia, la mappa del credito al consumo evidenzia le seguenti concentrazioni provinciali:

Provincia Debito Medio per Famiglia (Credito al Consumo) Posizione Graduatoria Nazionale Scostamento dalla Media Nazionale Massa-Carrara 8.373 € 2° posto in Italia +25,7% Pistoia 8.168 € 4° posto in Italia +22,7% Pisa 8.091 € 5° posto in Italia +21,5% Lucca 7.971 € 8° posto in Italia +19,7%

Anche la provincia di Firenze, pur occupando il 50° posto della classifica nazionale con un debito medio familiare di 6.753 euro, rimane al di sopra della media italiana. Il fenomeno della sollecitazione al credito d'esercizio incide dunque sia nei distretti industriali tradizionali caratterizzati da crisi di filiera, sia nei contesti metropolitani interessati dall'innalzamento del costo della vita e dalla pressione della rendita immobiliare.

La fotografia scattata dal rapporto IRES Toscana/CGIL dimostra come il sovraindebitamento di massa non rappresenti l'esito di condotte individuali imprevidenti, bensì la conseguenza di trasformazioni macroeconomiche che hanno svalutato il lavoro e ridotto il welfare pubblico. Per interrompere la spirale che spinge fasce crescenti di popolazione verso l'incapienza e l'esclusione finanziaria, la CGIL e IRES Toscana propongono cinque assi prioritari di intervento:

Salari e potere d'acquisto : Invertire la contrazione dei redditi reali attraverso il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali e il rilancio della contrattazione di secondo livello, restituendo capacità di spesa autonoma a lavoratori e pensionati.

Invertire la contrazione dei redditi reali attraverso il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali e il rilancio della contrattazione di secondo livello, restituendo capacità di spesa autonoma a lavoratori e pensionati. Contrasto al lavoro povero e precario : Introdurre tutele normative e contrattuali per erodere la precarietà diffusa, il part-time involontario e le false Partite IVA che impediscono la stabilità finanziaria delle famiglie.

Introdurre tutele normative e contrattuali per erodere la precarietà diffusa, il part-time involontario e le false Partite IVA che impediscono la stabilità finanziaria delle famiglie. Welfare e sanità pubblica : Rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale, abbattere i tempi delle liste d'attesa e potenziare i servizi sociali territoriali per evitare che la prevenzione medica e la cura diventino un privilegio subordinato al reddito.

Rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale, abbattere i tempi delle liste d'attesa e potenziare i servizi sociali territoriali per evitare che la prevenzione medica e la cura diventino un privilegio subordinato al reddito. Contrasto al sovraindebitamento e all'usura : Strutturare presidi pubblici per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, istituire fondi di garanzia regionali a tutela dei soggetti non bancabili e rafforzare le misure anti-usura prima che le imprese cadano nelle reti criminali.

Strutturare presidi pubblici per la gestione delle crisi da sovraindebitamento, istituire fondi di garanzia regionali a tutela dei soggetti non bancabili e rafforzare le misure anti-usura prima che le imprese cadano nelle reti criminali. Nuova politica industriale e di sviluppo: Superare il modello basato sulla terziarizzazione debole e sulla rendita immobiliare, indirizzando gli investimenti verso l'innovazione tecnologica, la riqualificazione delle filiere manifatturiere e il riposizionamento ad alto valore aggiunto delle imprese toscane.

In un modello economico che tenta di compensare la compressione dei salari attraverso la finanziarizzazione dei consumi essenziali, la Toscana si trova di fronte a una scelta di fondo.