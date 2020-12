Lavori, venerdì riapre viale Lavagnini da via Poliziano a viale Strozzi

Acquedotto e tramvia, vanno avanti i saggi archeologici. Domani revocato il restringimento di carreggiata su viale Matteotti

Procedono i saggi archeologici propedeutici alla realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto sulla direttrice viale Lavagnini-piazza della Libertà. Gli scavi richiesti dalla Soprintendenza sono conclusi nel primo tratto di viale Lavagnini e in via di ultimazione nel secondo tratto tanto che venerdì è prevista la riapertura del viale da via Poliziano a viale Strozzi.

Sono in via di ultimazione anche gli scavi in viale Matteotti dove, nel tratto via Fra’ Bartolommeo-piazza della Libertà, sono in vigore restringimenti di carreggiata. I provvedimenti termineranno domani con il ritorno delle tre corsie per senso di marcia.