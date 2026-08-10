Lavori Stradali tra Tavarnuzze e San Casciano

Per la maggior parte dei cittadini, la vista di un jersey arancione o di un segnale di deviazione evoca immediatamente visioni di traffico paralizzato e cantieri senza fine. Eppure, la gestione della cosa pubblica può e deve seguire logiche diverse. I casi recenti di Tavarnuzze (Impruneta) e l’imminente piano operativo di San Casciano in Val di Pesa offrono un'occasione rara per analizzare come la programmazione tecnica, quando supportata da una visione analitica, possa trasformare un disagio necessario in un modello di eccellenza.

A Tavarnuzze, i lavori di rifacimento del manto e della segnaletica iniziati lunedì 6 luglio 2026 si sono conclusi mercoledì 15 luglio, con due giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Da un punto di vista tecnico, il rispetto dei tempi non è un mero esercizio statistico, ma la riduzione diretta dei "costi sociali" del cantiere (stress, emissioni, perdite di tempo produttivo).

Quando un'amministrazione batte il cronoprogramma, non sta solo stendendo asfalto: sta onorando un contratto sociale con la comunità. Finire in anticipo segnala una gestione proattiva delle risorse e una supervisione dei lavori che dovrebbe rappresentare lo standard, non l'eccezione, per la qualità della vita urbana.

L'intervento di Tavarnuzze è il risultato di una cantierizzazione integrata tra Publiacqua S.p.A. e l'Amministrazione Comunale di Impruneta. Invece di procedere con scavi asincroni — il classico errore che vede una strada riasfaltata venire riaperta dopo pochi mesi per tubature guaste — i due enti hanno operato in sinergia su arterie critiche come Via Turati, Via 2 Giugno, Via Indipendenza, Via Rosselli, Via Repubblica e Via Matteotti.

"Riteniamo che l’intervento abbia finalmente risolto molte criticità presenti da anni sulla nostra viabilità. Desidero scusarmi nuovamente, a nome dell’Amministrazione, per i disagi che si sono verificati, in particolare in Via della Cooperazione, dove il guasto improvviso alla macchina asfaltatrice ha creato difficoltà nonostante la tempestiva riprogrammazione dei lavori. Si è trattato di problematiche tecniche eccezionali, non prevedibili, che possono purtroppo emergere in interventi di questa natura. Ringrazio tutti i cittadini per la comprensione e la pazienza avuta in questa occasione." dichiarano Riccardo Lazzerini (Sindaco) e Marco Canuti (Assessore).

Nemmeno la migliore pianificazione è immune agli imprevisti. In Via della Cooperazione, proprio davanti all'asilo nido, un guasto meccanico all'asfaltatrice ha bloccato i lavori subito dopo la stesura del primo strato di emulsione bituminosa. Senza la posa immediata del tappeto di usura (lo strato finale di finitura), l'accesso alla struttura è diventato critico.

In questa situazione, la velocità di risposta ha evitato il disastro d'immagine: la squadra è tornata operativa la mattina successiva, completando l'opera e rispettando il termine complessivo. Comunicare apertamente la natura del guasto, invece di subire il silenzio amministrativo, trasforma l'incidente in una dimostrazione di resilienza operativa.

Se Impruneta ha dimostrato come gestire l'operatività diurna, San Casciano in Val di Pesa alza l'asticella con una strategia logistica mirata sulla SR2 (Via Cassia). Per un'arteria così vitale, tra il km 279+700 e il km 280+500, la scelta è ricaduta esclusivamente sul lavoro notturno (21:00 - 06:00), tra il 20 e il 25 luglio 2026.

L'intervento non prevede solo l'asfaltatura, ma anche la fresatura della sede stradale — una fase tecnicamente rumorosa che giustifica la scelta di operare quando i flussi di traffico sono minimi. Per gestire il deflusso, l'amministrazione ha previsto un piano dettagliato:

Restringimento e senso unico alternato: Gestito da movieri in viale Pascoli (limite 30 km/h).

Gestito da movieri in viale Pascoli (limite 30 km/h). Chiusura Rotatoria Piazza Zannoni: Divieto di transito specifico dalle 23:00 del 20 luglio alle 05:00 del 21 luglio.

Divieto di transito specifico dalle 23:00 del 20 luglio alle 05:00 del 21 luglio. Chiusura Rotatoria SP92 (Grevigiana per Mercatale): Divieto dalle 23:00 del 21 luglio alle 05:00 del 22 luglio.

Divieto dalle 23:00 del 21 luglio alle 05:00 del 22 luglio. Misure di deflusso: Disattivazione della ZTL verso via IV Novembre e chiusura del parcheggio di piazza Aldo Moro.

Spesso interpretiamo i lavori stradali come un fastidio estetico o funzionale, ma la realtà tecnica ci dice altro: il rifacimento del manto e della segnaletica orizzontale è un investimento diretto nella sicurezza stradale. Le strisce di mezzeria rinnovate e gli attraversamenti pedonali ad alta visibilità riducono drasticamente il rischio di incidentalità.

Il rumore temporaneo delle macchine operatrici e le deviazioni notturne sono il premio assicurativo che paghiamo per infrastrutture sicure. Questi casi dimostrano che l'efficienza non è un miracolo, ma il prodotto di un coordinamento rigoroso.