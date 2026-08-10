Lavori di manutenzione straordinaria sul ponte della Sp 86 a Reggello

Reggello, 21 luglio 2026 - Dal 15 luglio 2026 è operativa a Reggello, sulla della Sp 86, la ditta Costruzioni Carlomagno Francesco srl, incaricata dalla Città metropolitana di Firenze dei lavori per mettere in sicurezza il ponte in muratura sul fosso Vignacce, tra le frazioni di Donnini e Tosi.

I lavori sono destinati a rinforzare e rendere più sicura la struttura esistente, attraverso il consolidamento dell'arco e dei muri in pietra. Sopra la vecchia muratura verrà inserita una nuova struttura di supporto in cemento armato, mentre i muretti laterali attuali saranno sostituiti con barriere di sicurezza più moderne. Grazie a queste opere, la carreggiata stradale diventerà leggermente più larga, una modifica che permetterà di percorrere la curva in modo più fluido e di aumentare la sicurezza di chi viaggia. L'intero intervento ha un costo complessivo di 1.305.303 euro, finanziato con fondi dalla Città metropolitana di Firenze, e una durata stabilita in 250 giorni, con l'obiettivo di terminare i lavori entro il mese di marzo del 2027.

Sara Di Maio, consigliera metropolitana con delega alla Viabilità Mugello e Valdarno Valdisieve sottolinea: “La Città Metropolitana sta investendo molto sulla viabilità più sicura e i ponti sono la nostra priorità. Anche a Reggello parte un progetto importante e impegnativo ma che avrà effetti benefici sulla circolazione stradale”.La viabilità, di conseguenza, subirà diverse variazioni nel corso dei mesi a seconda delle fasi di cantiere. Durante il mese di luglio del 2026, le attività si concentreranno principalmente sotto il livello stradale, con disagi contenuti: il traffico in questa fase sarà regolato da un senso unico alternato tramite semaforo.

Successivamente nel mese di agosto il cantiere si sposterà direttamente sulla strada, per i necessari interventi sulla superficie del ponte. Questo comporterà la chiusura totale al transito, e, di conseguenza, i veicoli dovranno utilizzare una deviazione sulla strada provinciale 85 di Vallombrosa.

Infine, da settembre fino alla conclusione del cantiere, verranno messe in lavorazione le opere di completamento e la circolazione tornerà a essere regolata dal senso unico alternato con semaforo.

L'Amministrazione comunale di Reggello assicurerà la diffusione per tempo degli avvisi conseguenti a ogni fase del cantiere, dettagliando orari e periodi di chiusura, in modo da informare tempestivamente tutta la cittadinanza delle frazioni di Tosi e Donnini prima che inizino i blocchi al traffico.

"Si tratta di un intervento importante e atteso, che consentirà di rendere questo tratto di strada più sicuro e funzionale per tutti coloro che lo percorrono ogni giorno. Al termine dei lavori avremo un ponte più solido, una carreggiata più ampia e una viabilità più scorrevole, con benefici concreti per i residenti, i pendolari e i mezzi di soccorso. Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere comporterà, ma si tratta di un investimento sul futuro del nostro territorio e faremo il possibile per informare tempestivamente i cittadini su ogni fase dei lavori. Proprio per il significativo impatto che tali interventi avranno sulla viabilità, abbiamo concordato con la Città Metropolitana di monitorare con la massima attenzione l'andamento delle diverse fasi del cantiere, affinché l'intervento venga concluso nei tempi previsti e il periodo di chiusura totale della carreggiata sia ridotto al minimo indispensabile" – dichiara il sindaco di Reggello, Piero Giunti.