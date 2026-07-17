Lavori a Rufina per cambiare l'incrocio a T

Sono partiti i lavori per la messa in sicurezza e l’ampliamento dell’incrocio tra la SP91 “Di Pomino” e la SS67 “Tosco-Romagnola” a Scopeti, nel Comune di Rufina. L’intervento (come sottolinea Muoversi in Toscana) finanziato dalla Città Metropolitana di Firenze con 303.726,73 euro, punta a eliminare le criticità di un nodo nevralgico e a migliorare sicurezza e fluidità del traffico.

L’attuale incrocio a “T” con stop sarà trasformato in un’intersezione a raso con isola centrale a goccia e isole direzionali. Per ricavare le nuove corsie di svolta verranno demoliti i muri di contenimento su entrambi i lati della SP91 e ricostruite le opere di sostegno più arretrate. Sarà realizzato anche un nuovo sistema per lo smaltimento delle acque piovane.I lavori dureranno circa 90 giorni a partire da fine luglio e, salvo imprevisti, si concluderanno entro fine settembre 2026.