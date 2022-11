Lavori a Firenze dal 21 novembre: i principali interventi

Nuovo asfalto in via Foggini, la sostituzione dei vecchi pali dell’illuminazione pubblica in via dei Massoni. E ancora la realizzazione della linea interrata dell’alta tensione elettrica in via e piazzale delle Cascine e in via del Ronco Lungo e i lavori per un allaccio alla rete idrica in via di Ripoli. Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda l’asfaltatura di via Foggini, da lunedì 21 a sabato 26 novembre in orario notturno (21-6.30) sarà interessata dai lavori prima la corsia di sorpasso in direzione Scandicci, poi la corsia di soprasso in direzione Firenze. A seguire, da lunedì 28 novembre sarà la volta dell’asfaltatura della corsia di marcia in direzione Firenze, della corsia di marcia e di quella centrale in direzione Scandicci con provvedimenti all’11 dicembre.

Ecco gli altri interventi.

Via dei Massoni: per due domeniche consecutive, domani 20 e la successiva 27 novembre, è in programma la sostituzione di vecchi pali della pubblica illuminazione. La strada sarà chiusa dalle 8 alle 17 tra via di Careggi e via Bolognese; divieto di transito anche in via della Concezione da via Bolognese e via dei Massoni. Deroghe per i frontisti. Percorso alternativo con ingresso lato via di Careggi: via Bolognese-via di Careggi-via dei Massoni. Percorso alternativo con ingresso lato via Bolognese: via di Careggi-via Incontri-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Trento-via Bolognese-via Bolognese Nuova-via dei Massoni.

Via del Fiordaliso: domani sarà eseguito un trasloco con chiusura del tratto via delle Terme-Borgo Santi Apostoli. Divieto di transito anche in piazza del Limbo tra Borgo Santi Apostoli e il numero civico 2R. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 17.

Via di Fagna: procede la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica. Da lunedì 21 novembre sarà in vigore un divieto di transito da viuzzo di Fagna e via del Donicato. Itinerario alternativo: via della Pieve-via del Pellicino-via Farulli-via Michelucci-via del Pellicino (Comune di Scandicci)-via del Cimitero di Ugnano-via di Fagna-via di Ugnano-viuzzo di Ugnano-via del Donicato. Termine previsto di questa fase 11 dicembre.

Via Leoncini: inizieranno lunedì 21 novembre i lavori relativi alla posa di cavi in fibra ottica. Fino al 26 novembre sarà chiuso il tratto da via Alderotti a fine strada. In via Alderotti previsto un restringimento di carreggiata tra via Leoncini e via Folli.

Via del Guarlone: anche in questo caso si tratta di posa in cavi in fibra ottica. Lunedì 21 novembre sarà istituito un divieto di transito tra via Enrico Pea e Stradone di Rovezzano. Viabilità alternativa per raggiungere il tratto tra Stradone di Rovezzano e il numero 28: via del Guarlone-via della Loggetta-via della Chimera-Stradone di Rovezzano-via del Guarlone. Termine previsto 26 novembre.

Via di San Matteo in Arcetri: si tratta sempre di lavori per la fibra ottica con inizio lunedì 21 novembre. Nel tratto compreso tra via Pian dei Giullari e via di San Michele in Monteripaldi sarà istituito un divieto di transito e a seguire un restringimento di carreggiata con senso unico alternato tra il numero civico 3 e via di San Michele in Monteripaldi. L’intervento si concluderà il 24 novembre.

Piazza di Bellosguardo-via Piana: inizieranno lunedì 21 novembre i lavori per il ripristino a seguito di interventi sui sottoservizi. Fino al 26 novembre sarà chiusa la direttrice composta da piazza dei Bellosguardo (tra via dei Bellosguardo a via Piana)-via Piana (tra piazza di Bellosguardo e via di Santa Maria a Marignolle). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Santa Maria a Marignolle e diretti lato via di Bellosguardo: viale Petrarca-via Villani-piazza di San Francesco di Paola-via di Bellosguardo. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via di Bellosguardo e diretti lato via Santa Maria a Marignolle: viale Petrarca-via Foscolo-via Santa Maria a Marignolle. I numeri civici di via Piana compresi tra piazza di Bellosguardo e il numero 8/F saranno raggiungibili da via di Bellosguardo, quelli tra via Santa Maria a Marignolle e il numero 8/F saranno raggiungibili da via Santa Maria a Marignolle.

Via Modigliani: lunedì 21 e martedì 22 novembre è in programma un intervento con piattaforma aerea. In orario 9-19 sarà chiuso il tratto senza sfondo della diramazione interna.

Via dei Neri: per trasloco con scala aerea lunedì 21 novembre in orario 9.30-12.30 sarà interrotta la circolazione da via Osteria dei Guanto a via della Mosca. Chiusa anche la direttrice composta da via don Giancarlo Setti-piazza di San Remigio-vicolo di San Remigio.

Piazza Vasari-via degli Artisti: per alcuni interventi di viabilità da lunedì 21 novembre saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta con revoca della corsia preferenziale. Previsti restringimenti di carreggiata anche in via Pacinotti (da via del Pratellino a viale dei Mille) con senso unico verso piazza Vasari e divieti di sosta. I lavori andranno fino all’11 dicembre.

Via Locatelli: per un nuovo allaccio alla rete idrica all’altezza dei numeri civici 39-41 da lunedì 21 novembre sarà istituito un divieto di transito nel tratto da piazza Tanucci a via Slapater. Itinerario alternativo fino al numero 39 lato dispari e 8R lato pari via Sighele-via Circondaria-piazza Tanucci. Percorso alternativo fino al numero civico 41 lato dispari e 10R lato pari: via Sighele-via Slapater. Termine previsto dei lavori 26 novembre.

Viale della Toscana: per interventi sulla rete idrica e fognaria da lunedì 21 novembre sarà in vigore un divieto di transito da via Virgilio alla rotatoria (altezza numero civico 8). Itinerario alternativo per raggiungere fino al numero civico 8: via Virgilio-via Torre degli Agli-via di Novoli-viale della Toscana. L’intervento si concluderà il 2 dicembre.

Via delle Cascine-piazzale delle Cascine: proseguono i lavori di interramento della linea di alta tensione elettrica. Da lunedì 21 novembre via delle Cascine sarà chiusa da via Paisiello al numero civico 33 nella semicarreggiata lato numeri civici dispari; nella semicarreggiata lato numeri civici pari sarà istituito un doppio senso. A seguire previsto un restringimento nel piazzale delle Cascine con divieti di sosta tra via delle Cascine e l’area parcheggio; scatterà anche un divieto di transito nelle corsie di accesso/uscita dall’area di parcheggio lato via delle Cascine. Questa fase si concluderà il 9 dicembre.

Via del Ronco Lungo: anche in questo caso su tratta della realizzazione di cavidotti interrati per la linea dell’alta tensione elettrica. Da lunedì 21 novembre sarà istituito un divieto di transito da viuzzo delle Case Nuove allo Stradone dell’Ospedale mentre il tratto viuzzo delle Case Nuove-viale Nenni diventerà a senso unico verso quest’ultimo. Nello Stradone dell’Ospedale sarà istituito un restringimento di carreggiata a cavallo dell’intersezione con via del Ronco Lungo verso Torregalli. Itinerario alternativo: viale Nenni-Stradone dell’Ospedale-via del Ronco Lungo. Termine previsto 23 dicembre.

Chiasso degli Armagnati-piazza dei Salterelli-chiasso del Buco: martedì 22 novembre è in programma un trasloco. Dalle 9.30 alle 17 è prevista la chiusura delle direttrice composta da chiasso degli Armagnati-piazza dei Salterelli-chiasso del Buco.

Viuzzo del Roncolino: da martedì 22 novembre sono in programma interventi di manutenzione con abbattimento di alcuni alberi. Fino al 25 novembre il tratto da Stradone dell’Ospedale a via del Ronco Lungo sarà chiuso. Divieto di transito anche nella direttrice Stradone dell’Ospedale (tra piazza Don Gnocchi e via del Ronco Lungo)-via del Ronco Lungo (tra Stradone di Rovezzano e viuzzo del Roncolino)

Costa San Giorgio: mercoledì 23 novembre sarà eseguita la vuotatura di una fossa biologica. Dalle 4 alle 10 sarà chiuso il tratto da Costa dei Magnoli a piazza dei Rossi. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in Costa San Giorgio-via Stracciatella-vicolo del Canneto: Costa San Giorgio-Costa Scarpuccia-via dei Bardi-piazza dei Mozzi-lungarno Torrigiani-via dei Bardi-via dei Barbadori-via dei Ramaglianti-via dello Sprone-via dei Guicciardini-piazza di Santa Felicita-piazza dei Rossi. Per consentire la viabilità alternativa previsto un cambio di senso via dello Sprone da via dei Ramaglianti verso via dei Guicciardini.

Via di Ripoli: per un nuovo allaccio alla rete idrica mercoledì 23 novembre sarà istituito un divieto di transito da via del Paradiso a via Lussemburgo. Itinerario alternativo da via del Paradiso-viale Europa-via Svezia-via Finlandia-via Lussemburgo-via di Ripoli. L’intervento si concluderà il 29 novembre. Termine previsto 29 novembre.

Via di San Niccolò: giovedì 24 novembre è in programma un trasloco. Dalle 7 alle 12 sarà in vigore un divieto di transito da via dell’Olmo a piazza dei Mozzi. Itinerario alternativo per i veicoli autorizzati e diretti in via San Niccolò (lato piazza dei Mozzi) da lungarno Torrigiani-via dei Bardi.

Via di Serumido: venerdì 25 novembre per un trasloco la strada sarà chiusa da via Da’ Mori a via Romana (orario 7-19).