Largo Martiri delle Foibe, targa rimossa

"Viltà e ignoranza abitano ancora a Firenze. L'ennesimo atto vandalico a danno della targa di Largo Martiri delle Foibe, stavolta non vandalizzata come altre volte accaduto, ma addirittura rimossa, ci ricorda come nella nostra città ci sia ancora chi si ostina a negare il martirio dei nostri connazionali sul confine orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale per opera degli uomini comandati dal dittatore comunista Tito.
Restiamo convinti che non abbastanza si stia facendo per far conoscere, soprattutto ai più giovani, questa orribile vicenda.
Chiediamo alla giunta di provvedere al più presto a riapporre la targa al suo posto, e formuliamo ancora una volta la proposta di predisporre un sistema di videosorveglianza che permetta di individuare chi compie questi atti vili e ignobili”.
Lo dichiarano i consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia Giovanni Gandolfo, Angela Sirello (capogruppo), Alessandro Draghi e Matteo Chelli