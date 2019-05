"L'apocrifo nel baule", Brancale tra racconto e poesia

Lunedì 27 maggio (ore 18) all'Ibs-Libraccio la presentazione del nuovo libro di un autore profondo e originale. Edito da Passigli

Lunedì 27 maggio, alle ore 18, presso la Libreria Ibs - Libraccio (Firenze, via dei Cerretani, 16 r) verrà presentato 'L'apocrifo nel baule', il nuovo libro di Michele Brancale, edito da Passigli, con la prefazione di Roberto R. Corsi che presenterà il libro insieme a Luigi Fontanella e Annalisa Macchia.



Nato nel 1966, Michele Brancale vive e lavora a Firenze. Le sue precedenti raccolte sono La fontana d’acciaio (2007), Salmi metropolitani (2009, con prefazione di Antonio Tabucchi), La perla di Lolek (2011) e Rosa dei Tempi (Passigli, 2014, con prefazione di Gianni D'Elia). Tra le altre sue pubblicazioni, il recente romanzo Esodo in ombra (Giuliano Ladolfi, 2016).



«E' molto difficile reprimere l’istinto di indagare o anche solo farci rivelare da chi sia stato scritto e che sostanza abbia 'L’apocrifo nel baule' - scrive Corsi nella prefazione - ossia quel libro ritrovato (dalla copertina «bianca, ma con leggere macchie di color avorio dovute all’umidità»), che, secondo il preambolo, Michele Brancale si astiene per lunghi anni dal leggere e finalmente «riscrive insieme» al suo autore originario... Tutto ciò con versi di grande efficacia, in un gioco di specchi... in linea con i migliori esiti delle raccolte precedenti del poeta»



«Michele Brancale - ha osservato Francesco Prisco - Non ha alcun timore a confrontarsi con forme canoniche della produzione poetica italiana, e quando usa il verso sciolto non rinuncia ad un senso della musicalità probabilmente mediato da una ideale tradizione che parte dall'Ermetismo e arriva a Giorgio Caproni. I versi di Brancale scivolano leggeri sotto gli occhi del lettore che, preso da quello che a tutti gli effetti gli è posto come un racconto, a un primo sguardo neanche fa troppo caso alla pure precisissima struttura metrica che sorregge l'opera...»





Informazioni sul libro nella pagina web http://www.passiglieditori.it/lapocrifo-nel-baule