​L'amore della Toscana per le automobili: dalla Florentia alla CrazyRun passando per l'autonoleggio

Quello delle auto è un mondo sicuramente molto amato dagli italiani: il nostro Paese è culla di alcune delle case automobilistiche più celebri al mondo e sulle sue piste risuonano spesso i motori in gare del calibro della Formula 1.

Pensando alle regioni che sono maggiormente coinvolte col mondo delle quattro ruote si pensa spesso al Piemonte, per la FIAT, o all’Emilia-Romagna, dove nacque la Ferrari. Pochi però conoscono la ricca storia automobilistica della Toscana e il ruolo che le automobili hanno ancora oggi nella regione.

Il passato automobilistico della Toscana

A pochi anni dalla nascita dell’automobile, furono moltissime le case automobilistiche che videro la luce sull’onda del successo di questa nuova invenzione. La Toscana non fu da meno, con la nascita nel 1901 a Firenze della FTA, Fabbrica Toscana di Automobili, divenuta poi Automobili Florentia. Il mezzo di punta della FTA era l’auto Florentia, le cui immagini sono ammirabili sul portale mudeo.it, capace di arrampicarsi su salite col 22% di pendenza. Nella sua breve vita, in quanto l’azienda fallì infatti nel 1910, la FTA riuscì a farsi notare per l’alta qualità e il lusso delle vetture prodotte, amate dalla regina Margherita stessa, famosa per la sua passione per i motori.



L’amore dei toscani per le auto restò fervente e nei primi decenni del Novecento vennero inaugurati diversi rally e circuiti. La Coppa Montenero, detta anche Coppa Ciano, si tenne dal 1921 fino al 1949, fu talmente celebre da essere patrocinata dall’Automobile Club d’Italia e da aver ospitato il Gran Premio d’Italia nel 1937. Il Circuito stradale del Mugello ospitò invece corse dal 1914 al 1970 e vide avvicendarsi piloti tedeschi e italiani sul podio fino alla sua chiusura.

L'amore della Toscana per le auto

I toscani amano le auto ancora oggi. Ne è la prova la presenza di Scandicci come primo comune Italiano per numero di auto per mille abitanti. Con quasi due milioni e mezzo di vetture la regione è inoltre sesta per vetture per mille abitanti e la grande città che conta il maggior numero di auto è Firenze. La Toscana è anche nella top 5 tra le regioni in cui il noleggio d’auto è più florido. Il grande amore dei turisti per centri culturali come Firenze e per le bellezze naturali regionali, unito alla presenza online di molte pagine dedicate al noleggio nelle diverse città toscane come offertenoleggioauto.it - Firenze o hertz.it – Pisa, rendono l’auto noleggiata il mezzo preferito da molti per spostarsi per la regione.



Anche l’amore per le corse è ancora ardente nel cuore dei toscani. La regione è infatti casa del celebre autodromo internazionale del Mugello, che, anche se dedicato principalmente alla moto GP, ospita test e prove su strada della scuderia Ferrari. Sono inoltre molti i rally moderni e storici e i raduni che hanno luogo in Toscana. Tra questi, come racconta toscanago.it, spiccano le rievocazioni della Coppa Montenero e della Coppa della Toscana, il Rally delle Colline Metallifere e la Crazyrun, la pazza gara automobilistica che prevede anche una caccia al tesoro in costume.

La storia delle auto e della Toscana sono strettamente legate: fin dall’avvento delle prime vetture la regione fu in prima fila nel produrre pezzi di grande qualità, nell’indire rally disputati ancora oggi ed è tra le regioni con più auto pro capite di proprietà e a noleggio.