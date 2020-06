Lamma, nuovo sito: dal 1 luglio cambia look

Non solo si rinnova la grafica con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche l'architettura della navigazione che diventa più centrata sull'utente

Un rinnovamento che riguarda una pluralità di aspetti, a partire dall'esigenza di adeguarsi alla navigazione su dispositivi mobili.Il sito LaMMA cambia look dopo quasi dieci anni. Non solo si rinnova la grafica con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche l'architettura della navigazione che diventa più centrata sull'utente.

Tante novità anche per quanto riguarda il meteo, con un nuovo applicativo interattivo da cui poter accedere con un solo clic a più informazioni: previsioni del tempo ma anche i principali parametri previsti da modelli, come le temperature, i venti e lo stato del mare. Le previsioni giornaliere per la Toscana raddoppiano

Il bollettino Toscana passa da quattro a otto uscite al giorno. Per ciascuna delle quasi 300 località toscane gli utenti potranno disporre di una previsione ogni 3 ore, per i primi tre giorni, e una ogni 12 ore per il quarto e quinto giorno. Tante informazioni in più e aggiornamenti più serrati.

Un impegno consistente per i previsori anche dal punto di vista organizzativo e gestionale. Gli aggiornamenti diventeranno più scaglionati, per consentire una pubblicazione anticipata del bollettino della mattina. “LaMMA è una realtà affermata non solo in Toscana ma anche a livello nazionale, come conferma la partecipazione del suo amministratore unico all'interno del Comitato nazionale di Indirizzo per la meteorologia e la climatologia della neo Agenzia Italia Meteo – dice il presidente Enrico Rossi - . Negli ultimi anni il LaMMA ha anche sviluppato fortemente il settore della meteorologia marina e oceanografica operativa realizzando, grazie ai finanziamenti derivanti da progetti europei, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia delle condizioni dell’alto Mar Tirreno . Il sistema di radar marini (radar HF) è recentemente entrato a far parte di importanti reti internazionali di osservazione oceanografica come EUROGOOS (European Global Ocean Observing System) e MONGOOS (Mediterranean Operational Network for the Global Ocean Observing System). La rete di osservazione oceanografica del LaMMA consente un monitoraggio in continuum delle condizioni meteo-marine, fornendo informazioni e dati utilissimi non solo per finalità scientifiche ma anche dal punto di vista operativo per migliorare i modelli di previsione, accrescere la sicurezza nella navigazione e tutelare l’ambiente in un’area marina di grande valore ecologico come quella del Santuario Pelagos”.



“Per una struttura come il LaMMA la comunicazione con i cittadini– afferma Bernardo Gozzini, amministratore unico del LaMMA - è davvero importante. Il meteo è un settore dove negli ultimi anni si è investito tantissimo con previsioni sempre più appealing e personalizzate. Come ente pubblico siamo consapevoli che i cittadini diventano più esigenti: chiedono informazioni affidabili ma vogliono che siano anche ben confezionate e costantemente aggiornate. Per questo cerchiamo di migliorare il servizio che offriamo e arricchire la nostra comunicazione. Da oggi il meteo LaMMA produrrà otto mappe di previsione giornaliera per i primi tre giorni per tutta la Toscana, più del doppio rispetto a ieri. Una scelta questa che è stata voluta fortemente dalla Regione Toscana, nell’ottica di poter offrire un servizio di sorveglianza meteorologica più dettagliato e aggiornato. Un cambiamento che è anche una sfida, sia in termini di organizzazione che dal punto di vista scientifico”.

Si rinnova anche la comunicazione istituzionale del LaMMA dove accanto al logo compare da oggi la dicitura “Fondatore Giampiero Maracchi”.E’ un omaggio all’uomo che ha giocato un ruolo da protagonista nella fondazione di questo Consorzio; un omaggio alla sua visione di una ricerca al servizio del territorio e delle comunità locali per affrontare le sfide poste dai cambiamenti globali.

Qua il video del nuovo sito