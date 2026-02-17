L’ambasciatore del Kazakistan in visita a Palazzo Vecchio

La sindaca di Firenze Sara Funaro ha ricevuto in Palazzo Vecchio l’ambasciatore del Kazakistan in Italia, Sua Eccellenza Sembayev Yerbolat insieme al console onorario a Firenze Federico Albini per una visita istituzionale, in un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni tra il capoluogo toscano e il Paese dell’Asia centrale. Al centro del colloquio, la volontà dell’amministrazione comunale di consolidare tre le due realtà i rapporti sul piano economico e culturale, nel segno della vocazione internazionale della città di Firenze.

“La nostra città è, da sempre, un ponte tra culture e popoli - ha sottolineato la sindaca Funaro -. Crediamo nel valore del dialogo e nell’importanza di stringere legami fondati sul rispetto e sulla cooperazione che possano favorire un interscambio non solo culturale. L’auspicio è anche quello di far conoscere, con accordi di collaborazione, l’eccellenza dell’artigianato fiorentino in Kazakistan”.

Particolare attenzione è stata dedicata alle opportunità di collaborazione istituzionali e culturali, così come ai potenziali sviluppi nei settori dell’artigianato, della moda, dell’innovazione e del turismo, ambiti in cui si possono trovare nuove opportunità di scambio e crescita reciproca.

“Voglio ringraziare l’ambasciatore del Kazakistan in Italia, Sua Eccellenza Sembayev Yerbolat per la visita, un segnale importante di attenzione verso la nostra città e che si inserisce nel solco della tradizione internazionale che contraddistingue Firenze. E con lui, un ringraziamento particolare anche al console onorario Albini per il suo impegno nel rafforzare rapporti e legami sia culturali che commerciali tra i due”.

“Sono molto contento dei contatti avuti tra il sottoscritto, Sua Eccellenza l’Ambasciatore e la sindaca Sara Funaro per avviare rapporti proficui di collaborazione, interscambi sia economici che culturali tra Firenze, la Toscana e il Kazakistan – ha detto il console onorario del Kazakistan Albini -. Tante idee e progetti per due realtà importanti che possono avere interessi e relazioni di alto livello. Per me è un onore poter rappresentare un paese come il Kazakistan per la Toscana a Firenze”.