L'Albero di Ohana, ecco il Calendario Benefico 2021

Al via la raccolta fondi a supporto di ragazzi con Bisogni Speciali. Domenica 13 dicembre la presentazione presso il Pontile di Lido di Camaiore (h 11-18)

Domenica 13 dicembre 2020 a Lido di Camaiore si terrà la presentazione del Calendario Benefico 2021 de L'Albero di Ohana Onlus, associazione formata da genitori e professionisti accomunati dal desiderio di favorire l'inclusione dei ragazzi con Disturbi del Neurosviluppo (Ritardo Mentale, Autismo, Deficit di Attenzione/Iperattività, Patologie Neurodegenerative, Sindromi Genetiche).



In collaborazione con insegnanti, psicologi e psicoterapeuti la Onlus si occupa di organizzare gruppi di ascolto e sostegno tra le famiglie di ragazzi con bisogni speciali, con l'obiettivo di creare una rete di comunicazione e scambio di esperienze per dare supporto ai propri ragazzi.



L'Albero di Ohana Onlus fornisce sostegno anche economico, contribuendo agli interventi necessari da parte di operatori specializzati nel trattamento del soggetto, cercando, in un'ottica inclusiva, di raggiungere gli obiettivi individualizzati coinvolgendo le famiglie e gli insegnanti, gli assistenti di aiuto alla persona e i compagni di classe.



Una delle finalità è di proporre alle scuole, di ogni ordine e grado, laboratori di sostegno, incontri di lettura e di riflessione sulle tematiche della diversità e dell'inclusione rivolti a tutti i ragazzi, alle famiglie e agli insegnanti.



Al fine di raccogliere i fondi necessari per realizzare i tanti progetti, L'Albero di Ohana Onlus si è affidato a STOPS.it, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi, che ha ideato e realizzato il Calendario Benefico 2021. Oltre alla raccolta di risorse fondamentali per il sostentamento della Onlus, il calendario ha fornito l'opportunità di far vivere un "SOGNO" ai ragazzi protagonisti degli scatti.



Partendo dal colloquio con le famiglie, è stato possibile, per il team di STOPS.it, ricreare 12 storie ispirate ai desideri dei ragazzi di Ohana: sul set Bernardo, Giacomo, Christian, Matteo, Sibilla, Giovanni, Filippo, Giulia, Martina, Nicolò, Edoardo e Alessio hanno potuto realizzare il proprio "SOGNO", immortalati dai fotografi ed entrati a far parte del Calendario Ohana.



Gli scatti sono accompagnati da 12 frasi scelte dai familiari dei protagonisti per invitare le persone a immergersi nel mondo di Ohana e riflettere sul significato di "diversità" e "inclusione" perché "nessuno viene abbandonato o dimenticato".



La presentazione ufficiale del calendario si terrà domenica 13 dicembre dalle 11 alle 18 presso la Piazza del Pontile di Lido di Camaiore, nel totale rispetto delle norme anti-contagio. Sarà possibile acquistare il calendario durante la presentazione e nei giorni successivi presso Bulli e pupe e Lettera 22, entrambi siti a Viareggio, My Dream by Venturi a Massarosa, Mosaica a Lido di Camaiore, Bottega di S. Rocco Margherita Conad a Camaiore e Daniela Broch a Forte dei Marmi. Il ricavato sarà interamente destinato allo sviluppo dei progetti benefici de l'Albero di Ohana onlus. L'ALBERO DI OHANA ONLUS



Via Gotica 40, Torre del Lago Puccini, Lucca 55049

lalberodiohana@gmail.com - https://lalberodiohana.org