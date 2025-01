Laguna di Orbetello: il Parco ambientale salvaguarda la laguna?

Oggi il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di istituzione del “Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello”, la cui gestione verrà affidata ad un Consorzio. Si è concluso oggi oggi, relatrice Sen. Simona Petrucci, l’iter già approvato dalla Camera dei Deputati in un testo risultante dall'unificazione dei Disegni di Legge d'iniziativa dei deputati primi firmatari Marco Simiani (PD); Francesco Battistoni (FIBP); Fabrizio Rossi (FdI); Ilaria Fontana (M5S).

“La laguna di Orbetello, ecosistema tra i più importanti d’Italia, particolarmente delicato, fragile e vulnerabile ha subito danni incalcolabili di recente. Si tratta di un’area di formidabile pregio ambientale, sottoposta a numerosi ed eterogenei rischi; ciclicamente il territorio patisce danni ed evidentemente le varie forme di tutela, pur presenti, non sono state fino ad ora sufficienti a preservare e proteggere fino in fondo questo inestimabile patrimonio naturalistico.

Adottare interventi spot per tamponare la situazione non è mai risolutivo. L’approvazione di questo Ddl, avvenuto in tempi rapidi e con ampia convergenza politica, dà finalmente una risposta concreta per la salvaguardia della laguna. Il MASE ha seguito con molta attenzione questa vicenda, io stesso mi sono recato sul posto confrontandomi con le autorità locali e con i parlamentari che hanno seguito l’iter per l’istituzione del parco. Esprimo perciò particolare soddisfazione per il risultato raggiunto, che denota una visione di lungo periodo” dichiara Claudio Barbaro, Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica.

“Rispettoso della autonomia e delle prerogative del Legislatore, è comunque dovere mio ringraziare il Ministero della Economia e delle Finanze per la sensibilità dimostrata sul tema, nella concessione degli assensi necessari agli adempimenti di natura contabile. Infine, mi preme voler esprimere, anche, un atto di riconoscenza agli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che hanno accompagnato il percorso parlamentare che oggi si è felicemente concluso”.

Il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello sarà gestito da un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. L'articolo 9 del Ddl individua le entrate del consorzio, tra le quali rientrano i contributi ordinari annuali del MASE, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Entro 150 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con proprio decreto e previa intesa con gli altri enti consorziati, approverà lo statuto del consorzio che individuerà l’estensione del Parco. "Mi sento di garantire la massima solerzia del Ministero nella produzione degli atti conseguenti ed attuativi, nel rispetto della volontà parlamentare così estesa e nell'assoluta vicinanza al territorio della laguna", aggiunge Barbaro.

“Con questo disegno di legge sulla Laguna di Orbetello siamo ad un punto di partenza e non di arrivo. Ringrazio i colleghi della Camera e i colleghi senatori che hanno compreso l’urgenza di approvare questo provvedimento che arriva dopo vent’anni di commissariamento e dieci di deleghe alla Regione Toscana. Ringrazio in particolar modo il governo e il sottosegretario Barbaro che ha potuto constatare di persona sul luogo lo stato delle cose. C’è bisogno di una ripartenza perché la politica Toscana sulla Laguna ha dato finora il peggio di sé, nascondendosi dietro la burocrazia e mancate promesse finendo di lasciar peggiorare una situazione ambientale già critica.

Adesso siamo ad un punto di svolta, il Consorzio potrà avere autonomia, partecipare a bandi, raccogliere risorse proprie e non ci saranno più alibi ed è per questo che Fratelli d’Italia vota convintamente a favore di questo provvedimento” dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

“La giornata di oggi rappresenta un momento storico per la laguna di Orbetello e per tutto il territorio che la circonda. Con l'approvazione da parte del Senato della legge per l'istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna, frutto di un lungo lavoro condiviso, si segna una svolta decisiva nella gestione di uno degli ecosistemi più preziosi e fragili del nostro Paese. Non posso che esprimere la mia più profonda soddisfazione per questo risultato, che testimonia come quando si lavora insieme, al di là delle appartenenze politiche, si possano raggiungere obiettivi concreti e duraturi.

Questa legge supera finalmente la logica dell'emergenza, che per troppo tempo ha caratterizzato gli interventi sulla laguna, per abbracciare una visione di programmazione e sostenibilità. La creazione di un consorzio dedicato consentirà di garantire una gestione coordinata e attenta, capace di rispondere non solo alle sfide ambientali, ma anche alle esigenze delle comunità locali, che vivono e lavorano in simbiosi con questo straordinario patrimonio naturale. Un risultato che ci inorgoglisce e che restituisce dignità e centralità alla laguna di Orbetello, inserendola in un contesto di valorizzazione e tutela che potrà diventare un modello per altre realtà simili.

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa battaglia, che non è solo ambientale ma anche culturale ed economica. Quella di oggi è una vittoria per tutti: per le istituzioni, per i cittadini e per il futuro di una delle aree più belle e uniche del Mediterraneo. La politica deve avere il coraggio di progettare e guardare lontano. Oggi lo abbiamo fatto, e ne sono profondamente fiera. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato al provvedimento e, in particolare, al sottosegretario Claudio Barbaro per il costante e concreto interesse dimostrato” dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci, relatrice in Senato del provvedimento.

"La Laguna di Orbetello è un ecosistema di inestimabile valore ecologico, economico e culturale, ma estremamente fragile -interviene il WWF Italia- La previsione di una nuova governance che superi la frammentarietà delle competenze sull’area poteva essere un passaggio importante, ma avrebbe richiesto un approccio che tenesse conto delle complessità ambientali e amministrative del territorio. Purtroppo, la nuova legge su questo punto presenta diverse criticità che rischiano di compromettere la tutela di questo habitat unico e che abbiamo puntualmente evidenziato in audizioni e osservazioni a vari livelli.

Come WWF avevamo chiesto di integrare il nuovo assetto gestionale con le disposizioni della L. 394/1991, garantire il coinvolgimento degli enti gestori delle aree protette nel Comitato Tecnico Scientifico a garanzia delle attività di conservazione e monitoraggio; prevedere un piano finanziario che assicurasse i necessari interventi in Laguna. Non tenere conto della complessità del contesto ambientale e del bisogno di azioni di tutela, non farà altro che danneggiare ulteriormente la Laguna di Orbetello e le economie che da essa dipendono.".