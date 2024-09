Catastrofi naturali, soldi europei in arrivo in Toscana

L'eurodeputato S&D Dario Nardella ha avuto oggi a Bruxelles un proficuo colloquio con il capo di Gabinetto della Commissaria Ferreira, Hugo Sobral, per parlare degli aiuti finanziari previsti dal Fondo europeo di Solidarietà ai paesi membri dell'UE, colpiti da catastrofi naturali o crisi sanitarie gravi. Nardella ha ricordato in particolare, tra i vari disastri naturali accaduti in Italia, l'alluvione che ha colpito la regione Toscana lo scorso novembre e rispetto alla quale Sobral ha confermato che l'aiuto finanziario previsto dal Fondo si attesta a circa 68 milioni di euro.

Nardella ha inoltre informato il Capo di Gabinetto della grave situazione che riguarda la Laguna di Orbetello sottoposta ad ingente degradazione batterica anossigenica, auspicando che, anche in questo caso e seguendo le dovute procedure, le risorse del Fondo europeo di solidarietà del prossimo anno possano essere utilizzate dalla Regione Toscana per limitare i danni ingenti e riequilibrare l'ecosistema della Laguna fortemente danneggiato.

“La commissione europea - spiega Nardella - conferma che entro l’anno sarà possibile ricevere i 68 milioni di euro destinati alla Toscana per l’alluvione dell’anno scorso. Siamo già al lavoro per accelerare la procedura del voto del Parlamento europeo al fondo di solidarietà e alla sua ripartizione. Dopodiché sarà fondamentale che il governo italiano, che riceverà le risorse destinate alle due regioni colpite (Emilia Romagna e toscana) sia veloce nel trasferirle loro. Se tutti fanno bene la propria parte, entro la fine del 2024 questo importante aiuto sarà nelle casse della regione Toscana”, conclude l'ex sindaco di Firenze.