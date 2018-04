L'Aeroporto attuale e di progetto: convegno del Movimento 5 Stelle

Venerdì 20 dalle ore 16,30 alle 19,30 in piazza Stazione (auditorium al I° piano del n. 4) . Altra iniziativa a Firenze con Giorgio Pizziolo e Rita Micarelli il 13 aprile (alle ore 17:00)

Venerdì prossimo 13 aprile alle ore 17, al circolo Rigacci di Novoli, in via Baracca 56 a Firenze, si terrà un incontro di formazione politica organizzato dal Comitato Libertà Toscana. Il tema di questo momento di studio è "OASI NEL DESERTO DELLA PIANA - Incontro con gli urbanisti GIORGIO PIZZIOLO e RITA MICARELLI". I due intellettuali, uniti anche nella vita come marito e moglie, da anni si sono esposti in prima persona per un ripensamento profondo del rapporto fra città e natura, contro la cementificazione della Piana, contro le grandi opere inutili. Calati dall'alto e incompatibili con una vita a dimensione umana sono considerati il proposto nuovo aeroporto, la mega stazione sotterranea TAV, l'inceneritore. La loro riflessione sulla necessità di "oasi", luoghi di vita, di incontro, di bellezza, nel territorio maggiormente antropizzato della Toscana, sarà messa a confronto con l'impegno di CLT per restituire dignità, identità, servizi, capacità di autogoverno a ogni rione, quartiere, frazione e paese, secondo il progetto politico che il movimento toscanista ha presentato per il nostro territorio e meglio noto come la "Rivoluzione Rionale".

Sempre venerdì 13 aprile (dalle 18,30 alle 21,30) alla Sala Marmi del Parterre, in Piazza della Libertà, Firenze, Laura e Lucia della Giunta della Rete dei Comitati per la difesa del Territorio, incontreranno per la seconda volta le associazioni, i comitati e singoli cittadini dell'area fiorentina, per fare una sintesi dei problemi più urgenti e dei temi in cui ciascun comitato si riconosce, in vista di una prima discussione da tenere nell'assemblea annuale della Rete prevista per il 9 giugno. Si discuterà inoltre dell'organizzazione di un Convegno previsto per la fine di settembre sui problemi specifici di Firenze Patrimonio Mondiale , introdotto da A vita nuova restituito....una lettura teatrale sul "risanamento" del centro storico fiorentino di Simone Bellucci. All'ordine del giorno ci sarà anche la discussione per la realizzazione di una mostra fotografica con relativo Catalogo su Firenze com'era e Firenze come è oggi.

Nell’ambito del ciclo di incontri organizzati dal Movimento 5 Stelle sui più svariati temi nazionali e locali, la capogruppo in Consiglio comunale Silvia Noferi annuncia il nuovo convegno sul tema dell’Aeroporto di Firenze, attuale e di progetto, previsto per il prossimo venerdì 20 aprile dalle ore 16,30 alle 19,30 in piazza Stazione n.4 a Firenze (auditorium al I° piano). L’incontro sarà l’occasione per approfondire, soprattutto a livello tecnico, gli aspetti legati alla funzionalità e alla compatibilità ambientale delle piste con il contesto urbano in cui sono collocate o previste. Un’occasione unica per dare ai cittadini un’informazione il più possibile svincolata da pregiudizi politici o economici, nell’unico interesse di rimanere obiettivi e super partes. I relatori saranno tre tecnici e professionisti, di grande esperienza e competenza sull’argomento:

Prof. Giovanni Modugno, Università di Firenze, Dipartimento di Fisica e Astronomia; Gen. Luciano Battisti, ex Ispettore Sicurezza Volo Aeronautica Militare ed ex componente collegio Agenzia Nazionale Sicurezza Volo (ANSV); Sig. Gianfranco Ciulli, portavoce Coordinamento Comitati No Aeroporto.

Modera Silvia Noferi, consigliera comunale Movimento 5 Stelle Firenze. Ampio spazio verrà riservato alle domande. Dati i posti limitati, chi fosse interessato a partecipare è pregato di inviare la richiesta per e-mail al seguente indirizzo: meeting5stelle@gmail.com e aspettare la conferma.