L'Aeronautica Militare volerà su Firenze a fine maggio

Dal 23 al 27 maggio 2022, presso l’aeroporto internazionale “Amerigo Vespucci” di Firenze, si svolgerà la prima fase dell’attività di familiarizzazione al volo per i 35 giovani allievi al secondo anno di istruzione presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.

Ciascun allievo, accanto al proprio istruttore, effettuerà 2 voli della durata di circa 30’ sui cieli della toscana in una formazione composta da 4 velivoli Siai S.208/M del 60° Stormo di Guidonia, alla stregua di quanto già avvenuto nel mese di maggio dello scorso anno.

L’attività, che rientra nel progetto denominato “Giovani Aquile” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, è preceduta da lezioni teoriche tenute da piloti istruttori dell’Aeronautica Militare.

L’attività di volo è resa possibile grazie al pieno coinvolgimento del sistema aeroportuale di Firenze e con il supporto dell’Aeroclub fiorentino “Luigi Gori”.

Il progetto “Giovani Aquile” proseguirà nei mesi di giugno e luglio con la fase di conseguimento del brevetto di volo su velivoli ultraleggeri “LAPL” (Light Aircraft Pilot Licence) presso ulteriori aeroclub italiani.

Gli Allievi della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze hanno l’opportunità, durante i 3 anni di frequenza, di cimentarsi in numerose attività a carattere aeronautico per sviluppare e consolidare le proprie passioni. Tra queste, la familiarizzazione al volo riveste un ruolo fondamentale per la crescita personale dei giovani allievi poiché permette loro di sperimentare l’utilità di una attenta pianificazione e soprattutto la sua importanza per reagire a situazioni complesse.

All’interno del progetto “Giovani Aquile” gli allievi hanno infatti l’occasione di provare, ad esempio, l’emozione di volare sugli alianti del Centro Volo a Vela al termine del primo anno di corso. Per gli studenti più meritevoli del terzo anno invece, è previsto un volo a bordo dei velivoli MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale oppure su velivoli in dotazione ai reparti operativi dell’Aeronautica Militare.