Laboratorio by Schweppes al Colle Bereto

Firenze: Masterclass con Giacomo Diamante il 15 ottobre nel locale di piazza Strozzi a partire dalle 14,30

Firenze, 10 ottobre 2019 - Schweppes, marchio icona in tutto il mondo per la sua tradizione e punto di riferimento per la mixology, dopo il fortunato debutto a Palermo presso la scuola di barman Into the Bar, sbarca a Firenze. Una masterclass a 360° sul mondo delle toniche tenuta da Giacomo Diamante, brand ambassador di Schweppes.

Al Colle Bereto, in piazza Strozzi, alle ore 14.30 il famoso bartender bolognese terrà un nuovo “Laboratorio” articolato su due aree tematiche: una prima parte dedicata all’analisi del contesto storico e politico di sviluppo di Schweppes.

La seconda parte, invece, avrà un tocco più classico, con blind tasting e nozioni fondamentali sulle degustazioni, gli abbinamenti, l’analisi dei trend del settore e visione del futuro nella miscelazione italiana ed estera. Diamante, inoltre, presenterà anche tre drink con l’idea di dare spunti curiosi sulla versatilita’ di Schweppes.

Chi è Giacomo Diamante, brand ambassador di Schweppes

Il bolognese Giacomo Diamante ha iniziato 23 anni fa a lavorare nel settore in un periodo d’oro in cui riesplodeva la passione per la mixology. Grazie agli studi universitari ed alla sua curiosita’, ha girato l'Europa collaborando con i migliori professionisti del campo, spesso in anticipo sulle tendenze. Trasferitosi in Veneto fonda ENJOY!® centro nevralgico per la formazione dei bartender in Veneto e in tutto il nord Italia, dalla cui costola sono nati svariati locali.

Nel settore è riconosciuto come un innovatore. Con Schweppes ha lavorato alla creazione di link storici, spesso sconosciuti, con l'obiettivo di far comprendere quanto l'eredità del marchio sia collegato da sempre alla storia del cocktail, alla cultura e società.