La ZCS 5 più grande: da mercoledì 1° febbraio nuovi confini

Entreranno in vigore mercoledì 1° febbraio i nuovi confini della ZCS 5 che, per una maggior tutela della sosta dei residenti, è diventata più grande. “Con questo ampliamento diamo una risposta alle richieste di maggior tutela della sosta arrivate dai residenti. Il progetto è stato elaborato dagli uffici anche sulla base dei confronti con il Quartiere e tiene conto delle sollecitazioni arrivate dai cittadini” commenta l’assessore Giorgetti.

La nuova ZCS5 andrà a comprendere anche le seguenti strade: via Reginaldo Giuliani (da via Ragazzi del ’99 a via Caldieri), via Caldieri, via del Chiuso dei Pazzi, via della Quiete (tra via del Chiuso dei Pazzi a via di Quarto), via delle Montalve, via Ramirez de Montalvo, via Vittoria della Rovere, via Spinucci, via Vezzani, via delle Panche (tratto via delle Panche a fine strada, sul lato dei numeri dispari, dall’intersezione con via delle Panche al numero civico 7 e dall’intersezione con via delle Panche al numero civico 16), via Michelazzi, via Becciolini, largo Liverani, via Console, via Locchi, via Oxilia, piazza dei Cavalieri di Vittorio Veneto, via Bocci, via delle Medaglie d’Oro, via Barducci, via Calò, via Morandi, via Barbieri, via Jervis, via Sbrilli, via Carlo del Greco, via Anna Maria Enriques Agnoletti, via Pellas, largo Caruso.

Nelle ultime settimane è stata rintracciata la segnaletica e, in ottemperanza alle nuove indicazioni del Codice della Strada, gli spazi sosta per i residenti sono evidenziati in giallo, come le altre categoria di stalli riservati, e identificati dalla segnaletica verticale. La sosta promiscua e quella a rotazione veloce rimangono tracciate in blu; in bianco i posti a sosta libera.

I residenti del Quartiere 5 potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli gialli esponendo la vetrofania o la fotocopia del libretto di circolazione. Si ricorda che i residenti possono parcheggiare anche nei posti a sosta promiscua e in quelli a rotazione veloce (dalle 18 alle 9) dei giorni feriali. Nei festivi la sosta è libera.