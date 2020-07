La Versiliana dedica al Maestro Ennio Morricone il concerto inaugurale del 41° Festival

Dal 9 al 15 luglio tornano al cinema Il Pianista sull’Oceano, Malèna e La Sconosciuta

Si aprirà con un concerto dedicato al grande Maestro Ennio Morricone il 41° Festival La Versiliana. Domenica 12 luglio alle 21.30 le più belle pagine musicali composte dal più amato e geniale compositore che ha segnato la storia del cinema, risuoneranno nel grande Teatro della Versiliana per il primo grande evento con cui il celebre e storico Festival darà ufficialmente il via alla sua 41° stagione di spettacoli, dibattiti mostre ed eventi. Il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti, di concerto con Massimo Martini consulente artistico del Festival e la Fondazione ORT, hanno voluto dedicare il primo evento del Festival – che vedrà protagonista l'ensemble di archi “ORT Attack” dell'Orchestra della Toscana – al grande Maestro, la cui scomparsa ha commosso il mondo del cinema, della musica e non solo.

“L'addio al Maestro Morricone, ultimo grande compositore che ha emozionato generazioni con le sue colonne sonore – commenta Massimo Martini, consulente artistico del Festival La Versiliana – ci ha immensamente addolorati. Con lui se ne va uno straordinario interprete della nostra contemporaneità, che è riuscito a far sognare tutto il mondo, trasformando in musica immortale le più profonde emozioni dell'animo umano”.

“Rendere omaggio al Maestro Morricone nel primo grande concerto della Versiliana che proporrà proprio le più celebri musiche da film – aggiunge il Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – ci è sembrato un doveroso tributo a un artista geniale che lascia in eredità al mondo intero un patrimonio musicale di immenso valore.”

Il programma del concerto (con ingresso libero fino a esaurimento posti – info 0584 265757) propone una carrellata delle più belle colonne sonore che hanno fatto la storia del Cinema, aprendo la serata con l'omaggio a Ennio Morricone, come lo ricorda nelle sue parole Nazzareno Carusi, consigliere con delega artistica della Fondazione ORT: “La gentilezza, la naturalezza, la spontaneità, l’umiltà e quasi la ritrosia che dimostrava erano incredibili a fronte d’una grandezza da gigante evidente per chiunque. Trasformava in note ed armonia qualsiasi cosa. La sua fantasia era un compendio di storia della musica e intorno c’era un’immane mole di lavoro. Inconfondibile. Come ogni genio che racchiude dentro sé il mondo che è stato prima e quello intorno a lui, e così intravede il nuovo che arriverà in futuro.”

Del Maestro ascolteremo le melodie che hanno segnato le immagini di Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, The Mission e C'era una volta il West. La serata continua all'insegna di altri pilastri del grande schermo come John Williams, Nino Rota, Leonard Bernstein. E a chiusura “non solo film” con il saluto sulle note di Astor Piazzolla, cavallo di battaglia di ORT Attack capitanato dal primo violoncello Luca Provenzani. Al fine di evitare code, chi desidera assistere al concerto, potrà recarsi alla biglietteria della Versiliana per ritirare i tagliandi numerati entro le ore 13.00 di domenica 12 luglio.

THE SPACE CINEMA OMAGGIA IL MAESTRO ENNIO MORRICONE CON TRE FILM DIRETTI DA GIUSEPPE TORNATORE

A pochi giorni dalla scomparsa del Maestro Ennio Morricone, The Space Cinema celebra il compositore Premio Oscar rimettendo in programmazione tre successi della cinematografia internazionale diretti da un altro maestro italiano, Giuseppe Tornatore, con il quale ebbe una proficua collaborazione. Dal 9 al 15 luglio nelle sale The Space Cinema tornano Il Pianista sull’Oceano, del 1998, con Tim Roth, che è valso a Morricone un Golden Globe eun David di Donatello per la migliore colonna sonora; Malèna, il film che ha ottenuto due nomination agli Oscar e ai Golden Globe, con cui Morricone ha vinto il Nastro D’Argento più una nomination ai David di Donatello,con Monica Bellucci indimenticabile protagonista. Infine La Sconosciuta, vincitore di cinque David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, tra cui anche il riconoscimento alla migliore colonna sonora, con Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Pierfrancesco Favino e Margherita Buy. Il prezzo del biglietto rimane quello annunciato dal giorno della riapertura del multisala, ovvero 4,90€, anche online, modalità raccomandata da The Space per assicurarsi il posto in sala nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti contagio.Il nuovo sistema di assegnazione dei posti garantirà il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).