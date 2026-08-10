La Toscana e l'IA: la prima legge regionale in Italia

L’Intelligenza Artificiale non è più una suggestione da laboratorio, ma un motore che sta già riconfigurando il lavoro, la sanità e il rapporto tra Stato e cittadino. In questo scenario, la Toscana ha scelto di non limitarsi a osservare, diventando la prima regione in Italia a dotarsi di una legge organica in materia. Non si tratta solo di una mossa locale: il provvedimento si pone come pioniere nel recepimento dei principi dell’AI Act europeo, cercando di declinare a livello territoriale le grandi sfide regolatorie di Bruxelles.

Tuttavia, il dilemma che anima i corridoi di Palazzo del Pegaso è profondo: è possibile governare l'algoritmo senza soffocare l'innovazione? La Toscana sta tracciando una via etica o rischiamo una "frammentazione normativa" — quel mosaico di venti leggi diverse che il governo nazionale, con il cosiddetto "modello Meloni", vorrebbe evitare a favore di una strategia unitaria? Tra ambizioni da primato e aspre critiche sulla concretezza, ecco i cinque pilastri per comprendere la nuova norma toscana.

Al cuore della legge batte il principio della centralità della persona. La Toscana non intende normare la tecnologia in sé, ma il suo impatto sociale attraverso la Carta Toscana dei diritti digitali. Questo "scudo" garantisce ai cittadini il diritto di sapere quando interagiscono con un'IA, di esigere spiegazioni chiare sulle decisioni algoritmiche e di richiedere sempre l'intervento umano nelle procedure amministrative automatizzate.

Per dare sostanza a questa visione, la Regione ha istituito un Osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, che si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dell'IRPET, e ha individuato nel Consorzio Metis il braccio operativo per la digitalizzazione degli enti locali e della sanità.

"Non inseguiamo la tecnologia per la tecnologia, la governiamo mettendo al centro le persone, i loro diritti, il loro lavoro. È un atto di responsabilità verso i cittadini toscani, ma anche un contributo che offriamo al dibattito nazionale ed europeo: si può innovare senza lasciare indietro nessuno." dichiara Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

Uno degli aspetti più singolari del testo è il riconoscimento del diritto alla felicità digitale, inteso come tutela del benessere emotivo e della salute mentale nell'ecosistema iper-connesso. La legge introduce misure per la protezione dei minori e il diritto alla disconnessione, cercando di arginare l'invasività del digitale nella vita privata.

L'opposizione, tuttavia, non ha risparmiato stoccate. Esponenti di Fratelli d'Italia come Torselli e Michelotti hanno bollato l'iniziativa come una "legge manifesto" o una "gianata". Al di là della polemica politica, la critica tecnica è puntuale: mancano strumenti di valutazione preventiva dei rischi e, soprattutto, mancano le sandbox regolamentate — quegli spazi di sperimentazione controllata necessari per permettere alle imprese di testare soluzioni innovative senza essere soffocate dalla burocrazia prima ancora di nascere.

La Toscana punta a diventare il baricentro della ricerca continentale. Sulla scia del Manifesto presentato a Bologna il 9 ottobre 2025, la Regione sostiene con forza la creazione di un Centro Europeo di ricerca sull'IA (il "CERN dell'IA"). L'obiettivo, ribadito da Antonio Mazzeo, è affrancare lo sviluppo tecnologico dal monopolio dei giganti privati, puntando su una ricerca pubblica indipendente e trasparente. La candidatura della Toscana a ospitare un nodo di questa infrastruttura si poggia su asset di indiscutibile valore scientifico:

Un sistema universitario d'eccellenza e la presenza radicata del CNR .

. Il contributo tecnico del Centro per i Big Data e l'Intelligenza Artificiale .

. L'esperienza internazionale maturata con il progetto Virgo nel campo della fisica delle onde gravitazionali.

Il timore che l'algoritmo "mangi" il lavoro è il convitato di pietra di ogni dibattito sull'IA. La legge toscana risponde puntando sulla riqualificazione professionale. Attraverso l'Agenzia regionale per l'impiego e i Centri per l'Impiego, sono previsti percorsi formativi per trasformare i lavoratori da potenziali "sostituiti" a "potenziati" dalla tecnologia.

"L’Ai farà morire alcune professioni, ma ne farà nascere altre e qui servirà mantenere la predominanza dell’uomo. La politica e le istituzioni non possono rincorrere l’argomento, ma hanno il diritto di regolamentare e governare." (Francesco Casini, Casa Riformista)

È su questo punto che il dibattito si fa incandescente. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno evidenziato un paradosso: mentre la legge filosofeggia sui diritti digitali, circa il 40% del territorio toscano (le cosiddette "zone bianche") soffre ancora di un segnale internet insufficiente.

Spesso è stato citato il confronto con la Liguria, che ha applicato l'IA concretamente per l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità. Tuttavia, l'assessore Alberto Lenzi ha rivendicato la concretezza toscana ricordando che la regione è capofila, insieme a Emilia-Romagna, Sardegna e Friuli Venezia Giulia, del progetto Reg4IA, che applica l'intelligenza artificiale generativa per la resilienza territoriale e la Protezione Civile. Non solo principi, dunque, ma anche gestione delle emergenze.

La Toscana ha piantato un picchetto importante, rivendicando il primato della politica sulla tecnica. È un atto di coraggio che cerca di dare una direzione etica a una rivoluzione che non aspetta i tempi della burocrazia. Come emerso in Aula, "il ritmo del cambiamento non è mai stato così veloce, e non sarà mai più così lento". Gli strumenti ci sono — dall'Osservatorio ai Punti Digitale Facile — ma la sfida resta aperta.