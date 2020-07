"La terra salvata dagli alberi", presentazione alle Cascine

Il libro è stato scritto dal professor Francesco Ferrini e da Ludovico Del Vecchio. L'iniziativa si terrà alle 21.15 allo Spazio eventi de Le Pavoniere

Il cambiamento climatico di origine antropica sta devastando il pianeta: un dato ormai impossibile da ignorare. Un professore di arboricoltura, Francesco Ferrini (che è anche presidente della Scuola di agraria dell'Università di Firenze), e uno scrittore di "green thriller", Ludovico Del Vecchio, uniscono le forze per raccontare l'alleato più prezioso nella lotta per sopravvivere a noi stessi: l'albero, compagno silenzioso dell'umanità, la cui storia precede e affianca la nostra. Da questa collaborazione è nato un libro, "La Terra salvata dagli alberi", che sarà presentato alle 21.15 di domani, mercoledì 22 luglio, allo Spazio eventi de Le Pavoniere nel Parco delle Cascine.

Presenti il professor Ferrini, l'assessore all'ambiente Cecilia del Re, il rettore Luigi Dei, Francesco Becheri, responsabile scientifico psicologo 'Stazione di terapia forestale Pian dei Termini' e Leonardo Calistri, presidente della commissione ambiente del Comune. Modera Lisa Ciardi, giornalista La Nazione.

Il volume spazia dagli aspetti scientifici (l'evoluzione delle specie, la distribuzione sulla superficie terrestre, l'intrinseca capacità di arrestare la catastrofe climatica) a quelli sociali (il contributo dei parchi e dei giardini nel favorire una pacifica convivenza tra cittadini), psicologici (i benefici del verde sulla mente) e culturali (come continua fonte di ispirazione artistica), per arrivare alle azioni virtuose quanto improrogabili che dovremmo adottare come collettività e come individui. Una guida per la creazione di una governance sia locale che internazionale nella gestione del verde urbano, con un invito rivolto a ciascuno di noi a intraprendere da subito una gentile "resistenza verde".