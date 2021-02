La Tela, nuova pizza d'autore a Firenze by Naccari-Cipriano

Specialità fatta con farine 100% italiane, a breve certificate in blockchain da Ibm computer. Da sabato 13 febbraio da Express by Il Vecchio e il Mare, per gustarla a casa, da asporto o con consegna a domicilio, e al Padellino 2.0

Firenze, 12 febbraio 2021 - La sua tela? E' l'impasto della pizza, che lavorerà fino a farla diventare un'opera d'arte. Il duo Naccari-Cipriano, che gestisce la pizzeria “Il vecchio e il mare”, tra le migliori d'Italia secondo il Gambero Rosso, si fa in quattro e lancia il suo ultimo capolavoro: dopo la verace, la pala e il padellino, arriva la Tela. Si chiama così la pizza sottile e croccante che si potrà trovare da sabato 13 febbraio da Express by Il Vecchio e il Mare, per gustarla a casa, da asporto o con consegna a domicilio, e al Padellino 2.0 di via Gioberti, anche a cena ai tavoli, non appena sarà possibile.

La Tela è una pizza di altissima qualità, realizzata con materie prime italiane, da un pizzaiolo che, grazie al suo estro creativo, ha fatto del suo lavoro una vera e propria arte. Forte di una miscela di farine 100% italiane, a breve certificate in blockchain da Ibm computer, e studiata appositamente da Cipriano per questo tipo di impasto, la nuova creatura, una rivisitazione della pizza italiana cosiddetta 'bassa', si candida a ravvivare il panorama del food in città e a soddisfare una nuova fascia di mercato. Quali sono le caratteristiche? “La Tela, fatta con farina al 100% italiana, è soffice dentro e croccante fuori, in modo omogeneo. Viene cotta a una temperatura più bassa e i tempi sono più lunghi in modo da far asciugare meglio il prodotto e renderlo così più fragrante. E' la classica pizza toscana, rivisitata in chiave moderna per renderla ancora più gustosa e leggera”, spiega Cipriano, nel 2020 premiato ancora una volta per la sua pizza napoletana con i Tre Spicchi del Gambero Rosso. La preparazione dell'impasto, la lievitazione e gli ingredienti utilizzati per guarnire e condire conferiscono alla Tela un'elevata digeribilità.

Il ‘Vecchio e il Mare’ nasce nel 2007 da un'idea della famiglia Naccari ed è diventato uno dei punti di riferimento per chi ama il pesce e non solo. Dal 2017 l’arrivo del Maestro della pizza Mario Cipriano ha portato ad ampliare l’offerta del locale, diventato un ‘must’ per chi a Firenze cerca qualità, gusto e raffinatezza nella presentazione dei piatti. Nel 2019, grazie alla voglia di offrire sempre qualcosa in più all’affezionata clientela, è stato inaugurato ‘Express by Il Vecchio e il Mare’: un punto vendita al pubblico che offre il meglio della pizza, da asporto o consegnata direttamente a casa dai fattorini del locale. Tutto all'insegna della qualità dei prodotti, che si caratterizzano per l'elevata digeribilità e del 'fatto a mano' come una volta.

Ultimo nato in casa Naccari-Cipriano, ‘Il Padellino 2.0’, primo locale in riva d’Arno che propone la pizza alla pala o sfornata in un pentolino, che diventa irresistibilmente soffice dentro e croccante fuori. Nel 2020 la pizza napoletana di Cipriano è stata premiata per il quarto anno consecutivo con i Tre Spicchi del Gambero Rosso, mentre nella 50 Top Pizza 2020 'Il Vecchio e il mare' è salita dal 79esimo al 66esimo posto della classifica stilata ogni anno sul blog di Luciano Pignataro.