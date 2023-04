La tatuatrice Noa Yannì apre il quarto centro in Manifattura Tabacchi

La sfida più grande: Essere sé stessi | Noa Yannì | TEDxEmpoli

Noa è una tatuatrice, scultrice, ma soprattutto un’imprenditrice, che viaggia in tutto il mondo e riporta sulla pelle e nelle proprie creazioni artistiche le contaminazioni delle diverse culture con cui ha avuto a che fare, da Singapore a Los Angeles, da New York a Tel Aviv.

Si era inizialmente trasferita a New York per intraprendere la sua carriera là, ma in seguito ha capito che le sue radici erano in Italia, e così ha deciso di rinunciare a importanti opportunità lavorative per creare la sua realtà qui… dove ha aperto quattro centri.

Vorrebbe che si generasse un vortice energetico comune che possa mettere insieme l’arte e l’artigianato con la professionalità. Facendo riconoscere in scala nazionale questo mestiere con leggi comuni in tutte le regioni, così che possa avere la completa riconoscibilità in quanto professione Nazionale al pari degli altri mestieri professionali.

Una curiosità: Noa è una tatuatrice donna senza tatuaggi, che ha avuto il coraggio di prendere una posizione crescendo sempre di più (4 sedi in toscana) all’interno di un contesto tendenzialmente maschilista dove ci sono molto pregiudizi su chi non risulta omologato allo standard del settore (tatuatori pieni di tatuaggi…).

È anche una scultrice e artista a 360° nel 2019 ha partecipato ad un concorso internazionale “Leonardo e il viaggio” presso l’aeroporto di fiumicino vincendo il primo premio come young artist installando permanentemente una scultura in marmo presso il gate E.