Florence Tattoo Convention 2019

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Domenica si è conclusa la 12^ edizione della dell'evento fiorentino dedicato ai tatuaggi

Nella location più ambita per una mostra, la Fortezza Da Basso di Firenze, si sono riuniti 390 tatuatori da tutto il mondo, giovani artisti e vecchie glorie del settore.

Tre giorni intensissimi, fino a tarda notte, ricchi di conferenze, performance Huma Show, live music, tattoo contest, un magnifico Skate Park, un mercatino artigianale e una vasta e visitatissima area espositiva che ha proposto un’accurata selezione di opere d’arte e fotografiche.

Hanno attirato tantissima attenzione le 12 pedane appositamente installate per una selezione di Maestri Tatuatori che ancora oggi utilizzano antichi strumenti e tecniche tradizionali vichinghe, giapponesi, filippine, tailandesi, messicane, copte e borneane.

Girellando per i corridoi della convention era obbligatoria una sosta dal famoso Doc Price, con i suoi 87 anni di età e 70 di esperienza nel mondo del tatuaggio a oggi il più longevo tatuatore occidentale.

Molta attenzione, come in tutte le edizioni, da parte dell’organizzazione della Florence Tattoo Convention è la grande sensibilità sull’importanza delle norme igienico sanitarie nella realizzazione dei tatuaggi. Infatti, uno degli scopi principali della manifestazione è creare e mantenere una rete di professionisti che offrano una testimonianza su come praticare un lavoro perfetto, in tutti i sensi, attenendosi ai parametri sanitari e ai materiali da usare, stabiliti dalla legge.

In attesa della prossima edizione, con sicuramente tantissime altre novità, gustatevi la gallery fotografica.