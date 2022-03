La storia d'amore di Paolo Rossi e Federica Cappelletti

“Per Sempre Noi Due. Le nostre parole d’amore” è il libro di Federica Cappelletti. È il racconto di una storia d’amore speciale, la storia d’amore fra il campione Pablito e Federica Cappelletti, parole piene di vita e felicità, galeotta fu un’intervista. Il libro verrà presentato per la Festa della Donna martedì 8 marzo, alle 17,30 al Museo del Calcio di Coverciano, in via Aldo Palazzeschi n. 20, presso la Sala Valitutti.

“Un libro struggente che racconta una grande storia d’amore tra la giornalista ed il campione del Mundial dell‘82. La presentazione del libro – sottolinea la vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani – s’inserisce alla perfezione nelle iniziative legate alla Festa internazionale della Donna e tocca anche un ambito, quello del calcio, dove le donne sono sempre più protagoniste. Nel libro vengono ripercorsi gli esordi di Paolo Rossi che, da Prato, giocò anche nelle giovanili della San Michele Cattolica Virtus a Firenze.

Un vero e proprio omaggio di una donna ad un campione che rimarrà, per tutti noi e per sempre ‘Pablito’, che ha contribuito in maniera determinante, alla vittoria della Coppa del Mondo in Spagna che fece impazzire l’Italia. Non tutti invece conoscono davvero il Paolo Rossi uomo che, in una vita trascorsa fra gioie e tempeste, cadute e rinascite, trovò davvero se stesso in una potentissima storia d’amore, il senso profondo del vivere. Prima ci fu intesa e complicità, poi il matrimonio e la nascita delle adorate figlie”.

Alla presentazione, oltre all’autrice Federica Cappelletti parteciperanno il presidente della Fondazione Museo del Calcio Matteo Marani che ha raccolto con grande caparbietà ed energia il testimone lasciato dal Dottore, Fino Fini il medico ufficiale di quel mitico Mondiale dell’82 e grande amico della famiglia Rossi. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora del Comune di Firenze Cecilia Del Re, l’assessore della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, il commissario Agcom Antonello Giacomelli. L’incontro sarà moderato dalla vice presidente del Consiglio comunale Maria Federica Giuliani.