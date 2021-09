Il direttore Franco D’Ippolito e il consulente artistico alla direzione Massimiliano Civica annunciano insieme la Stagione 2021/2022 del Teatro Metastasio di Prato: è l’ultima azione congiunta di questa coppia dirigenziale prima dello scadere del secondo mandato di D’Ippolito a fine ottobre e dell’insediamento di Civica come nuovo direttore (già nominato dal Cda lo scorso febbraio). Il passaggio di consegne, in piena continuità del progetto artistico e culturale degli ultimi due trienni, continua il processo di riposizionamento nel sistema teatrale, confermando ormai il MET fra i più importanti teatri italiani.

Con 24 spettacoli distribuiti nelle quattro sale del Met – Metastasio, Fabbricone, Magnolfi, Fabbrichino – la Stagione 2021/2022 è frutto degli orientamenti del progetto culturale complessivo e pone al suo centro la drammaturgia contemporanea e il lavoro di alcuni artisti in particolare, facendo tesoro di 19 produzioni/coproduzioni del Met già allestite nelle due annualità scorse ma mai andate in scena a Prato, o addirittura mai debuttate, e di 5 spettacoli in ospitalità.

CRONOLOGICO STAGIONE 2021/22

20 - 24 OTTOBRE

Teatro Metastasio

L’ARMATA BRANCALEONE

produzione Teatro Metastasio di Prato / Emilia Romagna Teatro Fondazione

PRIMA ASSOLUTA

28 - 31 OTTOBRE

Teatro Fabbricone

OTELLO

produzione Kinkaleri KLm / Teatro Metastasio di Prato

PRIMA ASSOLUTA

4 - 7 NOVEMBRE

Teatro Magnolfi

JUKEBOX

produzione Échelle 1:1, Short Theatre / Teatro di Roma - Teatro Nazionale /

Teatro Metastasio di Prato-Contemporanea Festival / Sardegna Teatro-10 Nodi Festival

16 - 21 NOVEMBRE

Teatro Fabbrichino

FAMILY GAME VR

produzione Teatro Metastasio di Prato

PRIMA ASSOLUTA

25 - 28 NOVEMBRE

Teatro Fabbricone

ABOUT LOLITA

produzione Teatro Metastasio di Prato / Fattore K

2 - 5 DICEMBRE

Teatro Metastasio

MACBETH, LE COSE NASCOSTE

produzione LAC Lugano Arte e Cultura / Teatro Metastasio di Prato /

Emilia Romagna Teatro Fondazione / Fondazione Teatro Piemonte Europa

8 - 12 DICEMBRE

Teatro Fabbricone

LE GATTOPARDE

L’ultima festa prima della fine del mondo

produzione Aparte Società Cooperativa / Teatro Metastasio di Prato /

Carcano Centro d'Arte contemporanea / Emilia Romagna Teatro Fondazione

16 - 19 DICEMBRE

Teatro Metastasio

I DUE GEMELLI VENEZIANI

produzione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni / Fondazione Teatro Piemonte Europa /

Teatro Metastasio di Prato

11 - 16 GENNAIO

Teatro Magnolfi

L'ANGELO E LA MOSCA

Commento sul teatro di grandi Mistici

produzione Teatro Metastasio di Prato

20 - 23 GENNAIO

Teatro Metastasio

GIUSTO LA FINE DEL MONDO

produzione Argot Produzioni / Teatro Metastasio di Prato

26 - 30 GENNAIO

Teatro Fabbricone

IL PURGATORIO

La notte lava la mente

produzione Associazione Teatrale Pistoiese / Teatro Metastasio di Prato /

Compagnia Lombardi Tiezzi / Fondazione Campania dei Festival / Teatro di Napoli-Teatro Nazionale

con il contributo e il patrocinio del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700 anni

dalla morte di Dante Alighieri

e con la collaborazione dell'Accademia della Crusca

2 - 6 FEBBRAIO

Teatro Metastasio

LA COSCIENZA DI ZENO

produzione Oyes Associazione culturale / Teatro Metastasio di Prato / Teatro Stabile del Veneto / LAC Lugano Arte e Cultura

PRIMA ASSOLUTA

10 - 13 FEBBRAIO

Teatro Fabbricone

AVREMO ANCORA L'OCCASIONE DI BALLARE INSIEME

produzione Associazione culturale A.D. / Teatro di Roma - Teatro Nazionale /

Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Metastasio di Prato

17 - 20 FEBBRAIO

Teatro Metastasio

AMORE

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Metastasio di Prato

23 - 27 FEBBRAIO

Teatro Fabbricone

GIULIO MEETS RAMY

RAMY MEETS GIULIO

produzione Teatro Metastasio di Prato

PRIMA ASSOLUTA

3 - 6 MARZO

Teatro Fabbrichino

IL TEMPO STINGE

Brevi monologhi contro l’affanno

di e con Davide Grillo

8 - 20 MARZO

Teatro Magnolfi

GIOCHI SENZA CONFINI

Installazione interattiva multimediale

a cura del Teatro dell'Argine

16 - 20 MARZO

Teatro Metastasio

GIORNI FELICI

produzione Teatro Metastasio di Prato

PRIMA ASSOLUTA

24 - 27 MARZO

Teatro Fabbrichino

CON TANTO AMORE, MARIO

produzione Compagnia ASTORRITINTINELLI

7 - 10 APRILE

Teatro Fabbricone

BAHAMUTH

produzione REZZAMASTRELLA / TSI La Fabbrica dell’Attore Teatro Vascello

21 - 24 APRILE

Teatro Metastasio

IL COMPLICE

produzione Teatro di Napoli - Teatro Nazionale / Associazione Culturale “Il punto in movimento”

26 APRILE - 1°MAGGIO

Teatro Fabbrichino

GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEO

produzione Teatro Metastasio di Prato / Associazione Sosta Palmizi

PRIMA ASSOLUTA

5 - 8 MAGGIO

Teatro Fabbricone

ANOTHER ROUND FOR FIVE

produzione Teatro Studio Blu Ass. Cult - Il Funaro Pistoia / Fondazione Teatro Piemonte Europa / Teatro Metastasio di Prato / Associazione Teatrale Pistoiese /

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni

11 - 15 MAGGIO

Teatro Metastasio

ANTONIO E CLEOPATRA

Anche perdere il mondo

produzione Teatro Metastasio di PratoPRIMA ASSOLUTA

Amici, compagni di viaggio, vecchie conoscenze e nuove giovani scoperte compongono la rosa dei nomi degli artisti in cartellone: Roberto Latini, Kinkaleri, Monica Demuru, Mimosa Campironi/Alessandro Averone, Biancofango, Carmelo Rifici, Nina’s Drag Queens, Valter Malosti, Massimiliano Civica, Francesco Frangipane, Federico Tiezzi, compagnia OYES, Daria Deflorian/Antonio Tagliarini, Pippo Delbono, Babilonia Teatri, Davide Grillo, Andrea Paolucci/Teatro dell’Argine, Paola Tintinelli, Antonio Rezza/Flavia Mastrella, Renato Carpentieri, Riccardo Goretti/Massimo Bonechi/Giorgio Rossi, Cristiana Morganti, Roberto Romei.

La dichiarazione di Davide Bonazzi, uno degli illustratori italiani più talentuosi e originali a livello nazionale e internazionale che quest’anno ha prodotto l’immagine della stagione, riassume la speranza comune di ‘apertura e accoglienza’: "Lavorando a questo progetto è emersa da subito la necessità di raccontare due storie. La prima è legata alle tribolazioni che hanno condizionato le nostre vite nell'ultimo anno e mezzo; la seconda, alla speranza di poter finalmente lasciarsi alle spalle le difficoltà per costruire una nuova stagione di serenità.

Il teatro è fra quei luoghi che hanno maggiormente sperimentato il groviglio di incertezze legate al terribile momento storico, un luogo che per troppo tempo abbiamo visto come distante e inaccessibile. L'immagine tuttavia racconta che anche il groviglio più fitto può sciogliersi in un unico filamento, la cui forma magari richiami proprio quella sinuosa del teatro Metastasio. Con l'augurio che anche un luogo chiuso possa tornare ad essere un simbolo di apertura e accoglienza".

La Stagione 2021/2022 del Teatro Metastasio è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Prato e Provincia di Prato e con il sostegno di Unicoop Firenze e Publiacqua.