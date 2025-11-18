La squadra di Giani ancora non c'è

Firenze, 18 novembre - "A cinque settimane di distanza dal voto, è sconcertante che la Regione Toscana ancora non abbia una giunta operativa, che non si conoscano con esattezza i nomi degli assessori e le deleghe specifiche. Una situazione del genere è oggettivamente imbarazzante, se si tiene conto che nell'altra Regione italiana andate alle urne a ottobre, la Calabria, la Giunta regionale è già operativa, conosciamo i nomi degli assessori, le rispettive deleghe, e tutti sono al lavoro da diverso tempo. Purtroppo sappiamo bene le ragioni di questo ritardo". Lo affermano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri.

"Sappiamo bene - proseguono i due esponenti azzurri - che questa impasse è dovuta alla ricerca di equilibri politici tra i quattro partiti che compongono l'eterogenea coalizione che sostiene il governatore Eugenio Giani e, nel caso del Pd, anche all'interno del partito stesso, tra schleiniani e riformisti. Alcuni territori sono rimasti senza rappresentanti in Giunta, altre aree sono più rappresentate di altre, alcuni assessori in pectore hanno deleghe più pesanti rispetto ad altri. Mentre la coalizione di sinistra si perde in estenuanti trattative e giochi di potere, i toscani aspettano risposte su infrastrutture, investimenti, sviluppo e fisco. Ma anche in questo caso, temiamo, le risposte saranno molto deludenti".