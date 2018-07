La sneaker esclusiva con cristalli Swarovski

Moa Master of Arts lancia una nuova collezione

Moa Master of Arts è la fashion sneaker italiana più apprezzata dal mercato dell’high fashion internazionale. In pochi anni il brand ha raccolto il consenso di migliaia di appassionati di tutto il mondo grazie alla qualità produttiva e alla creatività delle sue collezioni, capaci di trasformare i trend rendendoli unici e di grande appeal.

Moa Master of Arts presenta un nuovo modello esclusivo nato dall’unione tra la magia di Walt Disney e Mickey Mouse, compagni di viaggio iconici del brand, e il mondo prezioso dei cristalli Swarovski. Questa straordinaria esclusiva, una delle tennis best seller di Moa, omaggia Mickey Mouse attraverso un Make Up inedito. MOA MASTER OF ARTS Disney Collection é presente nei migliori fashion retailer e department store internazionali