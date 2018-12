“La Sfida”… dell’Atrium Bar

Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Nella meravigliosa cornice, natalizia, del Four Seasons di Firenze è stata presentata la nuova Cocktail List

Dodici sfide storiche e improbabili, Sport, Storia, Cinema e Musica; dodici cocktail; dodici esperienze uniche.

La sfida più grande è sicuramente stata tra loro, le menti che hanno concepito i dodici cocktail, ore e ore dietro al bancone per trovare, negli ingredienti e nella presentazione, il collegamento ai personaggi che essi rappresentavano.

Edoardo Sandri (Head Bartender), Simone Corsini e Karem Pasqualetti (Bartender) sotto la superba supervisione di Tommaso Ondeggia (Bar Manager) hanno sostenuto un vero e proprio viaggio, fianco a fianco, per realizzare una cocktail list unica nel suo genere… anche per quanto riguarda la presentazione.

In un Cocktail Book sono raggruppate le dodici sfide, divise in quattro capitoli e per ognuna troverete ingredienti, grado alcolico e bicchiere usato (alcuni fatti appositamente per l’occasione); il tutto arricchito dai disegni dell’illustratore Niccolò Storai.

Gino Bartali VS Fausto Coppi, Neil Armstrong VS Cristoforo Colombo, Sophia Loren VS Marylin Monroe e Freddie Mercury VS Michael Jackson, sono solo alcune delle sfide che v’invitiamo ad andare a provare all’Atrium Bar del Four Seasons di Firenze.